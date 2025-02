Nach Skandal: Biles' Ex-Trainerin übernimmt in Stuttgart

Der Deutsche Turner-Bund hat nach dem Bekanntwerden der Missstände unter anderem am Kunstturnforum Stuttgart die US-Amerikanerin Aimee Boorman als neue Trainerin präsentiert. Die 51-Jährige tritt ihre Stelle Anfang März an und wird in den kommenden fünf Monaten die Trainingsgruppe um Helen Kevric und Marlene Gotthardt leiten, wie der DTB mitteilte.

Zwischen 2005 und 2016 betreute Boorman die siebenmalige Olympiasiegerin Simone Biles. Zuletzt war sie für Turnverbände, -vereine und als Expertin sowie als Beraterin tätig.

Ende Dezember hatten mehrere frühere Auswahl-Turnerinnen schwere Vorwürfe gegen die Arbeit am Bundesstützpunkt in Stuttgart erhoben. Kritisiert wurden «systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch» sowie katastrophale Umstände. Daraufhin waren zwei Trainer von ihren Aufgaben entbunden worden, die Staatsanwaltschaft Stuttgart nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung in mehreren Fällen auf.