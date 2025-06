Vor Wimbledon: Erstrunden-Aus für Maria, Aufgabe von Lys

Der sensationelle Erfolgslauf von Tennisspielerin Tatjana Maria (37) ist bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg abrupt zu Ende gegangen. Eine Woche nach ihrem Titel-Coup in Queen's schied Maria nach einem schwachen Start mit dem 0:6, 6:7 (1:7) in der ersten Runde gegen die Kanadierin Leylah Fernandez aus. Bei mehr als 30 Grad Celsius war das Rasenturnier nach 1:20 Stunden für die nächste deutsche Teilnehmerin beendet, nachdem Eva Lys zuvor aufgegeben hatte.

Die Schwäbin kämpfte sich nach der Höchststrafe im ersten Satz zurück. Eine 5:3-Führung reichte ihr aber nicht, um den dritten Satz zu erzwingen. Die Hoffnungen, Maria könne in Wimbledon an ihren Halbfinal-Coup von 2022 anknüpfen, haben damit eine Woche vor dem Auftakt des Rasen-Klassikers einen Dämpfer bekommen.

Sorgen um Lys

Für ihre Tenniskollegin Lys kam das verletzungsbedingte Aus in der zweiten Qualifikationsrunde. Beim Stande von 4:6, 2:3 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic signalisierte sie, dass es für sie nicht weitergehen werde.

Zuvor hatte die Hamburgerin beim Stande von 1:2 im zweiten Satz eine Behandlungspause genommen und mit der Physiotherapeutin den Platz verlassen. Sie gewann dann zwar noch ihr Aufschlagspiel zum 2:3, hörte aber nach einer kurzen Rücksprache mit ihrer Box und Billie-Jean-King-Cup-Kapitän Rainer Schüttler auf.

Der genaue Grund blieb zunächst unklar, Lys hatte auf ihre Bauchgegend gedeutet. Die 23-Jährige gab später über die Damen-Profiorganisation WTA bekannt, dass ein paar Tage Ruhe und Behandlung notwendig seien.

Auf das am 30. Juni beginnende dritte Grand-Slam-Turnier der Saison hatte sich die Australian-Open-Achtelfinalistin zuvor schon in Berlin vorbereitet, war dort aber in der ersten Hauptfeld-Runde ausgeschieden.

Beim mit gut einer Million US-Dollar dotierten Vorbereitungsturnier in Bad Homburg verbleibt Laura Siegemund als einzige deutsche Teilnehmerin. Die Metzingerin bekommt es am Montag mit der Belarussin Victoria Azarenka zu tun (nicht vor 16.30 Uhr).

Tatjana Maria konnte an ihren Erfolgslauf von London in Bad Homburg nicht annähernd anknüpfen. Foto: Arne Dedert/dpa