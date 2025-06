Hockey-Damen sichern Klassenverbleib in Pro League

Die deutschen Hockey-Damen haben sich den Klassenverbleib in der FIH Pro League gesichert. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman gewann am letzten Spieltag in Berlin mit 4:2 (1:2) gegen England. Damit beendete der Weltranglisten-Siebte die Saison als Tabellensiebter vor England und Indien. «Wir wollten unbedingt gewinnen, das hat man uns angemerkt. Jede hat alles auf dem Platz gelassen, darauf bin ich sehr stolz», sagte Kapitänin Lisa Nolte nach dem 0:1 am Vortag.

Nolte (47. Minute) und Stine Kurz (59.) schossen Deutschland mit ihren späten Strafecken-Treffern zum Sieg. Zuvor hatte Johanna Hachenberg (39.) zum 2:2 ausgeglichen. Kurz hatte die Gastgeberinnen bereits nach 68 Sekunden per Siebenmetertor in Führung gebracht, ehe die Gäste die Partie durch Maddie Axford (9.) und Holly Hunt (13.) drehten. Am Montag wird der Kader für die Heim-EM im August in Mönchengladbach nominiert.