Tischtennis-Finals: Halbfinal-Aus für Dang Qiu

Tischtennis-Europameister Dang Qiu ist bei den WTT Finals in Katar im Halbfinale ausgeschieden.

Bei dem Turnier der besten 16 Spieler des Jahres 2023 verlor der 27-Jährige von Borussia Düsseldorf in 0:4 Sätzen gegen den Titelverteidiger und Vize-Weltmeister Wang Chuqin aus China.

Dang Qiu hatte zuvor in Doha zwei Topspieler der Tischtennis-Weltmacht China besiegt: den 18-jährigen Lin Shidong und den Mannschafts-Weltmeister Liang Jingkun. Dangs Eltern spielten früher für die chinesische Nationalmannschaft und wechselten in den 1980er-Jahren jeweils in die Tischtennis-Bundesliga. Der deutsche Nationalspieler selbst wurde in Nürtingen geboren.

(dpa)