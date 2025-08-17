TuS BW Lohne – SpVgg Greuther Fürth heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Die 83. Ausgabe des DFB-Pokals hat begonnen. 64 Mannschaften aus Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga und dem Amateurbereich treffen in der ersten Runde des Turniers aufeinander. Eine Partie entscheidet über das Weiterkommen. Der Wettbewerb wird seit 1935 ausgetragen und gehört zu den festen Größen im deutschen Fußballkalender. Neben den Profiklubs nehmen auch Amateurvereine teil, die sich über die Landespokale qualifiziert haben. Für kleinere Vereine bietet sich so die Möglichkeit, sich für die Gruppenphase der UEFA Europa League zu qualifizieren. Dies geschah bisher jedoch nur einmal. Hannover 96 ist der einzige Verein, der als Zweitligist den DFB-Pokal 1992 gewann und anschließend als unterklassiges Team im Europapokal der Pokalsieger spielte. In den ersten Runden treten diese Klubs auf Mannschaften aus dem Profibereich. Auch dieses Mal gibt es entsprechende Duelle. Dazu gehört auch die Begegnung zwischen dem TuS BW Lohne und SpVgg Greuther Fürth.

In der vergangenen Saison gewann der VfB Stuttgart den Pokal durch ein 4:2 im Endspiel gegen Arminia Bielefeld. Für den Klub war es der vierte Pokalerfolg. Rekordsieger bleibt der FC Bayern München mit 20 Titeln.

Wann findet das Duell statt? Wo wird es übertragen und wie ist die Bilanz der beiden Teams? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um das Spiel BW Lohne – Greuther Fürth finden Sie hier.

BW Lohne – Greuther Fürth heute im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

In der ersten Runde kommt es zum Duell zwischen dem Regionalligisten BW Lohne und dem Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Die Partie ist Teil des Spielplans des DFB-Pokals 2025/26 und wird am Sonntag, dem 17. August 2025, um 15.30 Uhr ausgetragen. Gespielt wird im Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne.

Lohne gegen Greuther Fürth live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung der DFB-Pokalspiele bleibt auch in der Saison 2025/26 zwischen Sky und den öffentlich-rechtlichen Sendern aufgeteilt. Sky besitzt weiterhin die exklusiven Live-Rechte für alle 63 Spiele des Wettbewerbs. Die Partien werden im Pay-TV sowie per Streaming über den Dienst WOW gezeigt. Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

ARD und ZDF haben das Recht, bis zu 15 ausgewählte Begegnungen pro Pokalsaison live im Free-TV zu zeigen – darunter das Finale und die beiden Halbfinals. In den ersten Runden werden meist zwei Spiele pro Runde live übertragen. Welche Partien gezeigt werden, entscheidet sich jeweils im Verlauf des Wettbewerbs.

Zusätzlich sichern Nachverwertungsrechte den öffentlich-rechtlichen Sendern die Möglichkeit, Spielberichte und Zusammenfassungen zeitversetzt im Fernsehen oder online anzubieten. Damit bleibt die Übertragung des DFB-Pokals auch für Zuschauer ohne Pay-TV-Abo teilweise zugänglich. Alle Infos zum Spiel zwischen TuS BW Lohne und SpVgg Greuther Fürth gibt es hier zusammengefasst:

Spiel: TuS BW Lohne und SpVgg Greuther Fürth (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: 17. August 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

TuS BW Lohne – SpVgg Greuther Fürth im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

TuS Blau-Weiß Lohne spielt aktuell in der Regionalliga Nord (4. Liga) und belegte dort in der Saison 2023/24 mit 47 Punkten den 9. Tabellenplatz. Das Team bestritt zuletzt zehn Spiele, in denen die Bilanz wie folgt ausfiel: drei Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen.

Der SpVgg Greuther Fürth spielte in der Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga und beendete die Spielzeit mit 39 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. In den letzten zehn Partien der Saison zeigte die Mannschaft eine ausgeglichene Form. Sie gewann vier Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Ein Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gab es bisher nicht. Das DFB-Pokalspiel wird demnach die erste Begegnung beider Vereine sein.