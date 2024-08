TuS Koblenz - VFL Wolfsburg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Beim Kampf um den DFB-Pokal geht es auch in der Saison 2024/25 in eine neue Runde. Der Fußballwettbewerb wurde erstmals 1935 unter dem Namen „Tschammer-Pokal“ ausgetragen und seit 1952 als DFB-Pokal fortgeführt. Er ist nach der Bundesliga der zweitwichtigste Vereinswettbewerb im deutschen Fußball, wobei der Sieger sich für die UEFA Europa League qualifiziert. Insgesamt nehmen 64 Mannschaften teil, darunter alle Teams der 1. und 2. Bundesliga sowie Mannschaften aus unteren Ligen. Der Wettbewerb wird im K.o.-Modus ausgetragen, bei dem in jeder Runde der Verlierer ausscheidet, bis im Finale am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion der Sieger ermittelt wird.

In der ersten Runde des DFB-Pokals 24/25 empfängt TuS Koblenz den VfL Wolfsburg. Die Koblenzer Mannschaft unter Trainer Michael Stahl spielt aktuell in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Das Spiel gegen den Erstligisten aus Wolfsburg dürfte daher nicht nur für die Spieler von TuS , sondern auch für alle Fans ein besonderes Spektakel sein.

Sie möchten wissen, wann das DFB-Spiel zwischen TuS Koblenz und dem VfL Wolfsburg stattfindet? Kein Problem! Hier in diesem Artikel geben wir Ihnen alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit. Außerdem lesen Sie, wo die Partie zwischen Koblenz und Wolfsburg im TV und Stream übertragen wird.

TuS Koblenz vs. VfL Wolfsburg: Termin und Uhrzeit beim DFB-Pokal 24/25

Der Spielplan des DFB-Pokals 24/25 steht fest, und daher der Termin für die Begegnung zwischen TuS Koblenz und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff ist am Montag, dem 19. August 2024 um 18 Uhr. In der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 kann sich TuS Koblenz über das Heimrecht freuen. Das Spiel wird daher im Stadion Oberwerth in Koblenz ausgetragen.

Übertragung des DFB-Pokals 24/25: Koblenz gegen Wolfsburg live im TV und Stream

Sky bleibt auch in dieser Saison die Anlaufstelle für die umfassende Berichterstattung zum DFB-Pokal. Der Pay-TV-Sender überträgt alle 63 Partien des Wettbewerbs, beginnend mit der ersten Hauptrunde bis zum Finale. Auch die Partie zwischen Koblenz und Wolfsburg wird ausschließlich auf Sky ausgestrahlt.

Insgesamt sind von den 63 Spielen 50 exklusiv auf Sky zu sehen. Ergänzend dazu stellt der Sender auf seiner digitalen Plattformen sky.de das Spiel im Livestream bereit. Das Sport-Paket erhalten Sie aktuell ab 25 Euro im Monat. Möchten Sie zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga live bei Sky verfolgen, erhöht sich der Preis auf 35 Euro monatlich.

Die öffentlich-rechtlichen Sender und ZDF haben ebenfalls Übertragungsrechte für den DFB-Pokal erhalten und dürfen pro Saison insgesamt 15 Spiele live ausstrahlen. Dazu gehören unter anderem die beiden Halbfinals sowie das Finale. Ferner bieten ARD und ZDF den Fans Highlightsendungen im Free-TV sowie digitale Clips an.

Alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung des DFB-Pokals und das Spiel TuS Koblenz gegen VfL Wolfsburg haben wir in einer kurzen Übersicht für Sie zusammengefasst:

Spiel: TuS Koblenz - VfL Wolfsburg, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 19. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Stadion Oberwerth, Koblenz

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Auch ein Großteil der Übertragung der 1. Bundesliga wird erneut von Sky übernommen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Bundesliga live, sowohl im klassischen TV-Programm als auch per Livestream. Bei Sky können Sie alle Spiele am Samstag verfolgen, einschließlich des „tipico Topspiels der Woche“. Zudem bietet der Sender die Begegnungen während der sogenannten Englischen Wochen an, die dienstags und mittwochs stattfinden.

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Mannschaften

Das Spiel zwischen Koblenz und Wolfsburg im DFB-Pokal 24/25 ist eine Premiere: Laut ran.de sind die beiden Mannschaften noch nie zuvor aufeinandergetroffen. Der VfL spielt in der 1. Bundesliga und gilt in der DFB-Begegnung daher als klarer Favorit. Trotzdem können die Spieler aus Koblenz das Spiel als Chance sehen, ihr Können vor einem großen Publikum unter Beweis zu stellen. Ob Koblenz ihre Gegner aus Wolfsburg sogar mit einer Niederlage nach Hause schicken kann, wird sich am 19. August 2024 zeigen.