Skispringen: Weltcup 2023/24 der Damen im TV und Live-Stream

Skispringen: Der Weltcup 2023/24 der Damen wandert um den halben Globus. Wo läuft die Übertragung des Wettbewerbs im TV und Live-Stream?

In den letzten Jahren haben die Frauen in der nordischen Wintersportart Skispringen einen ganz erheblichen Sprung nach vorne getan - sowohl, was ihre Leistungen angeht als auch im Hinblick auf die Popularität ihrer Disziplin. Im Vergleich zu den Männern führten sie jahrelang ein gewisses Schattendasein - bis in die 2000er Jahre fand das Frauen-Skispringen eher auf lokaler oder regionaler Ebene statt. Internationale Wettbewerbe oder gar Weltmeisterschaften: Fehlanzeige. Erst 2004 führte der internationale Skiverband FIS erstmals eine Skisprung-WM für Frauen durch, ein Weltcup war das aber noch nicht. Der kam erst 2011: Nach jahrelangen Bemühungen und Debatten wurde das Frauen-Skispringen schließlich in den offiziellen FIS-Weltcupkalender aufgenommen. Die erste offizielle Weltcupsaison der Damen fand in der Saison 2011/2012 statt. Eine Damen-Version der Vierschanzentournee steht nach wie vor nicht ins Haus. Immerhin: Die bevorstehende "Two-Nights-Tour" in Oberstdorf und Garmisch ist aber vielleicht schon die halbe Miete.

Skispringen: Weltcup 2023/24 der Damen: Was findet wo statt?

Das sind die einzelnen Stationen und Wettkämpfe in der Saison 23/24 laut Skiverband FIS:

Datum Austragungsort Wettkämpfe 01. - 03.12.2023 Lillehammer ( Norwegen ) HS98 + HS140, Nacht 14. - 16.12.2023 Engelberg ( Schweiz ) HS140 29. - 30.12.2023 Garmisch-Partenkirchen ( Deutschland ) HS142, Nacht 31.12. 2023 - 01.01.2024 Oberstdorf ( Deutschland ) HS137, Nacht 02. - 04.01.2024 Villach ( Österreich ) HS98 12. - 14.01.2024 Sapporo ( Japan ) HS134 18. - 21.01.2024 Zao ( Japan ) HS102, Nacht, Super Team 26. - 28.01.2024 Ljubno ( Slowenien ) HS94 02. - 04.02.2024 Willingen ( Deutschland ) HS147 16. - 18.02.2024 Rasnov ( Rumänien ) HS97 23. - 25.02.2024 Hinzenbach ( Österreich ) HS90 29.02. - 01.03.2024 Lahti ( Finnland ) HS130 08. - 10.03.2024 Oslo ( Norwegen ) Raw Air, HS134, Nacht 11. - 13.03.2024 Trondheim ( Norwegen ) Raw Air, HS100 16. - 17.03.2024 Vikersund ( Norwegen ) Raw Air, Skifliegen, HS240

Falls Interesse an anderen nordischen Wintersport-Disziplinen besteht: Auch in Sachen Nordische Kombination 2023/2024 stehen bei den Damen spannende Wettkämpfe ins Haus.

Skispringen: Weltcup 2023/24 der Damen im TV und Live-Stream

In den vergangenen Jahren übertrugen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF regelmäßig die Wettkämpfe im Skispringen im Free-TV oder via Live-Stream bei ARD oder ZDF in voller Länge oder auch als Zusammenfassungen. Außerdem berichtete Eurosport von den Skisprung-Events im Free-TV. Das bleibt auch im Prinzip so. Die Daten für die Übertragung 2023/2024 liegen bisher nur für den Anfang des Weltcups vor, sie werden an dieser Stelle nach und nach ergänzt