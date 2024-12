Skispringen: Frauen bekommen Duschcreme statt Preisgeld

Selina Freitag hat bei der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen über Unterschiede bei den Prämien von Skispringerinnen und Skispringern berichtet. Für ihren Sieg in der Qualifikation am Vortag habe sie Duschcreme, Shampoo und vier Handtücher bekommen, sagte die 23-Jährige in der ARD.

Der Quali-Gewinner bei der Vierschanzentournee der Männer, Jan Hörl aus Österreich, erhielt 3.000 Schweizer Franken (rund 3.200 Euro). „Ich möchte da auch nicht groß drüber meckern, aber da sieht man die Unterschiede“, sagte Freitag.

Bei den Frauen gibt es nur eine halbe Vierschanzentournee

Der frühere Skisprung-Star Sven Hannawald, der als bis dato letzter Deutscher 2002 die Vierschanzentournee gewann, sagte: „Das ist natürlich nicht einer Two Nights Tour würdig. Da weiß ich nicht, warum man so was zulässt.“ Die Two Nights Tour ist eine Art halbe Vierschanzentournee mit Wettbewerben in Garmisch-Partenkirchen an Silvester und Oberstdorf an Neujahr. (dpa)