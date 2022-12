So sehen Sie Tyson Fury vs. Dereck Chisora live im TV und Stream

Zwischen Tyson Fury und Dereck Chisora geht es um den WBC-Weltmeistertitel im Schwergewichtsboxen. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Trilogien sind im Boxsport nichts Ungewöhnliches. Bekannte Duelle, die in drei Kämpfen entschieden wurden, waren beispielsweise Ali gegen Frazier, Fury gegen Wilder oder der erst kürzlich ausgetragene dritte Fight zwischen Canelo Alvarez und Gennadi "GGG" Golowkin, den Alvarez gewann.

Einer der oben genannten Boxer tritt nun erneut im Rahmen einer Trilogie in den Ring: Tyson Fury. Gegen Dereck Chisora, den er in zwei vorangegangenen Kämpfen bereits beide Male besiegt hatte, steht Furys WBC-Schwergewichtsgürtel auf dem Spiel.

Alle Informationen rund um den Kampf Fury vs. Chisora III, die Übertragung live im TV und Stream, den Termin sowie beide Boxer im Porträt gibt es hier.

Wann kämpft Tyson Fury gegen Dereck Chisora?

Der Kampf um den WBC-Schwergewichtstitel zwischen Tyson "The Gypsy King" Fury und Dereck "The War" Chisora wurde auf heute am Samstag, den 3. Dezember, angesetzt. Mit der Uhrzeit ist das bei Boxkämpfen immer so eine Sache - die hängt nämlich von den Vorkämpfen ab. Schließlich starten Boxveranstaltungen nie direkt mit dem Hauptkampf. Ähnlich wie bei Konzerten gibt es bereits einen oder mehrere "Voracts", die das Publikum auf das Mainevent vorbereiten und einstimmen. Im Unterschied zu musikalischen Auftritten besteht bei den Vorkämpfen jedoch die Gefahr, dass durch einen Knockout die darauffolgenden Kämpfe früher stattfinden als vermutet.

Deshalb können wir Ihnen nur den Start der Veranstaltung mit auf den Weg geben: Ab 18 Uhr läuft das Event im Stadion von Tottenham Hotspur in London.

Fury gegen Chisora live im TV und Stream - Wo wird der Boxkampf übertragen?

In Deutschland wird der Schwergewichtskampf zwischen Fury und Chisora nicht im Fernsehen, sondern nur im Stream zu sehen sein. Die BILD hat sich die Rechte an der gesamten Fightcard gesichert und zeigt nicht nur den Hauptkampf des Abends: Mit einem BILDplus-Abo kann man sich die vollständige Veranstaltung live und in Farbe zu Gemüte führen.

Das ist die Fighcard bei Fury vs. Chisora III

Vor dem WBC-Schwergewichtstitelkampf Fury gegen Chisora stehen noch weitere Kämpfe auf dem Programm. Das ist die gesamte Fightcard des Abends:

Gewichtsklasse Kampf Titel Schwergewicht Tyson Fury ( England ) gegen Dereck Chisora ( England ) WBC-Weltmeisterschaft Schwergewicht Daniel Dubois ( England ) gegen Kevin Lerena ( Südafrika ) WBA-Weltmeisterschaft Leichtgewicht Yvan Mendy ( Frankreich ) gegen Denys Berinchyk ( Ukraine ) EBU-Meisterschaft Leichtgewicht Karol Itauma ( England ) vs Vladimir Belujsky ( Slowakei ) / Halbschwergewicht Hosea Burton ( England ) gegen (TBA) / Federgewicht Isaac Lowe ( England ) gegen Sandeep Singh Bhatti ( Indien ) / Super-Federgewicht Royston Barney Smith ( England ) gegen Cruz Perez ( Argentinien ) /

Boxer im Porträt - Wer sind Tyson Fury und Dereck Chisora?

Tyson Fury ("The Gypsy King")

Tyson Fury. Foto: Nick Potts, dpa (Archivbild)

Der Schwergewichtsboxer machte in der Vergangenheit sowohl im als auch abseits des Rings auf sich aufmerksam: Nach dem Sieg gegen Wladimir Klitschko, der Fury zum Schwergewichtsweltmeister der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO sowie des The Ring-Magazins machte, verlor er die Titel außerhalb des Rings. Eine Untersuchung wegen Kokain-Konsums brachte ihn dazu, einen Großteil seiner Titel freiwillig abzugeben, ehe ihm der letzte ebenfalls entzogen wurde.

Inzwischen ist Fury wieder eine, wenn nicht sogar die feste Größe im Schwergewichtsboxen.

Dereck Chisora ("The War")

Dereck Chisora. Foto: Lukas Schulze, dpa (Archivbild)

Auch wenn Chisora nicht an den Erfolg von Fury herankommt, kann er auch einige achtenswerte Leistungen und Entgleisungen vorweisen. Auch Chisora ist in der Vergangenheit gegen Klitschko angetreten, um den WBC-Titel zu erkämpfen, scheiterte jedoch über die volle Distanz von zwölf Runden. Nach dem Kampf geriet er in München mit einem anderen Boxer aneinander - die Folge: Eine Massenschlägerei auf der Pressekonferenz im Anschluss an den WBC-Titelkampf.

Die bisherigen beiden Aufeinandertreffen mit Fury im Ring endeten für Chisora beide Male mit einer Niederlage: 2011 via Punkte, 2014 nach Aufgabe. Ob es Chisora diesmal mit Fury aufnehmen kann, bleibt abzuwarten. Bis zum Showdown am 3. Dezember können Sie sich die ersten beiden Kämpfe hier ansehen:

(AZ)