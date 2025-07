Qualität im AEV-Kader setzt sich durch

Bereits im Februar gewann die U13 des AEV‘s den DEL-U13-Cup mit den besten Eishockey-Mannschaften Deutschlands. Nun sicherten sie sich auch noch den bayerischen und süddeutschen Meistertitel. In der Saison gewannen die jungen Panther 28 von 30 Spielen und gaben insgesamt nur fünf Punkte ab. Mit dieser Leistung ließen sie namhafte Mannschaften wie die Jungadler Mannheim, den ESV Kaufbeuren oder den EV Landshut hinter sich. Der stärkste Gegner war noch der Deggendorfer SC, der seine Tabellenführung erst am letzten Spieltagswochenende an den AEV abgab. Ausschlaggebend für den Erfolg war für das Team um Coach Michael Heichele, der bereits letzte Saison mit der U15 den Titel gewann, die Tiefe im Kader. So waren zum Beispiel alle sechs Verteidiger und beide Torhüter mindestens einmal bei einer Maßnahme der Bayernauswahl dabei. Dies spiegelte sich auch im Gegentorschnitt wider, der mit Abstand der niedrigste in der ganzen Liga war.

AEV-Team bringt gegnerischer Sturmreihen zur Verzweiflung

Aber auch offensiv hatte der AEV eine starke Saison, vor allem die Ausgeglichenheit in den Angriffsreihen machten den AEV für seine Gegner unberechenbar und somit zu einem Torgaranten in jedem Spiel. Auch die Special Teams waren jederzeit zur Stelle. Mit einem starken Spiel in Überzahl erreichte der AEV eine Quote von über 43 Prozent und trug regelmäßig zum Erfolg der Mannschaft bei. Aber auch das Unterzahlspiel mit einer Quote von über 92 Prozent brachte die gegnerischen Sturmreihen zur Verzweiflung. Anerkennung verdient auch die faire Spielweise der Mannschaft, welche über die 30 Spieltage die wenigsten Zwei-Minuten-Strafen sammelte.