U21: Deutschland - Ungarn live im Free-TV und Stream - Übertragung, Termin und alle Infos

Im vorletzten Spiel der U21-EM-Qualifikation trifft Deutschland auf Ungarn. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream und den genauen Termin der Partie haben wir hier für Sie.

Nach dem Sieg bei der U21-Nationalmannschaft bei der vergangenen Europameisterschaft, die im März 2021 in Slowenien stattfand, will das Team sich nun das Ticket für die kommende EM in Rumänien und Georgien sichern. Die Mannschaft von Antonio Di Salvo gewann im Finale mit 1:0 gegen Portugal und holte damit zum dritten Mal in der U21-Kategorie den Titel für Deutschland. Mit vier erzielten Toren im Turnier führte am Ende der deutsche Lukas Nmecha die Liste der besten Torschützen an. Das kommende Spiel gegen Ungarn ist zwar erst das Vorletzte in der EM-Qualifikation aber für Deutschland ist es entscheidend: Mit einem Unentschieden oder einem Sieg würde sich das U21-Team direkt als Gruppenerster für das Turnier qualifizieren.

Sie möchten mehr über die Partie zwischen Deutschland und Ungarn erfahren? Wie läuft die Übertragung und wann genau findet das Spiel statt? Gibt es die Begegnung auch im Free-TV zu sehen? Diese und weitere Fragen beantworten wir und außerdem haben wir alle Infos zum EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Ungarn für Sie.

Deutschland gegen Ungarn: Datum und Uhrzeit für den Anstoß in der U21

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Ungarn findet am 3. Juni 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 18.15 Uhr im Stadion Bremer Brücke in Osnabrück. Nach acht Spielen führt Deutschland die Gruppe B mit 21 Punkten an. Auf Rang 2 steht derzeit Israel mit 16 Punkten. Dem deutschen Team reicht ein Unentschieden, um sich unmittelbar als Gruppenerster für die EM 2023 zu qualifizieren. Bundestrainer Antonio Di Salvo sagte vor dem Spiel: "Wir haben uns eine Top-Ausgangslage verschafft, gehen die Aufgaben gegen Ungarn und in Polen aber dennoch voll fokussiert an."

U21-Übertragung: Deutschland - Ungarn live im Free-TV und Stream

Das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn gibt es live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor dem Anstoß um 18 Uhr. Die Moderation übernimmt Christian Düren und Uwe Morawe wird das Qualifikationsspiel kommentieren. Außerdem ist René Adler als Experte im Stadion in Osnabrück. Alle Infos zur Übertragung der Partie finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Deutschland vs. Ungarn , EM-Qualifikation für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien 2023

vs. , EM-Qualifikation für die in und 2023 Datum: Freitag, 03. Juni 2022

Freitag, 03. Juni 2022 Uhrzeit: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Stadion: Bremer Brücke , Osnabrück

, Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream: Sat.1

Den Live-Stream können Sie entweder direkt auf der Homepage von Sat.1 verfolgen oder über die Streaming-Plattform Joyn abrufen. Dazu benötigen Sie einen kostenlosen Account auf der jeweiligen Website.

Deutschland - Ungarn: Bilanz der beiden U21-Nationalteams

Bisher sind sich die U21-Nationalmannschaften von Deutschland und Ungarn laut weltfussball.de sechs Mal auf dem Rasen begegnet. Drei Mal konnte sich das deutsche Team siegreich durchsetzen, zwei Mal trennten sich die beiden U21-Nationalmannschaften Unentschieden und ein Mal konnte Ungarn die Partie für sich entscheiden. Zuletzt trafen die Mannschaften im Oktober 2021 im Hinspiel bei der EM-Qualifikation aufeinander. Damals konnte sich Deutschland mit einem klaren 5:1 gegen die ungarischen Kontrahenten durchsetzen. (AZ)