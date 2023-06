U21 EM 2023: Deutschland - England live im Free-TV und Stream: Übertragung und Termin

Bei der U21 EM 2023 kommt es zum Spiel Deutschland - England. Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream.

Deutschland ist der Titelverteidiger bei der diesjährigen U21-EM. In der Gruppenphase geht es für den Deutschland-Kader gegen Israel, Tschechien und England. Das junge Team von Trainer Antonia Di Salvo steht nach dem Sieg im letzten Turnier unter großem Druck, diesen Erfolg zu wiederholen. Nachdem das Team in seinem Auftaktspiel gegen den Außenseiter Israel allerdings nur ein Unentschieden erreichen konnte und danach gegen Tschechien verlor, ist ein Sieg gegen den Top-Gegner England umso wichtiger.

Im Gegensatz zu Deutschland haben diese jedoch einen reibungslosen Turnierstart hingelegt. In den Spielen gegen Tschechien und Israel konnten sich die Engländer jeweils mit einem 2:0 durchsetzen. Nicht umsonst gilt die Mannschaft als einer der Favoriten auf den Turniersieg. Mit Premier-League erprobten Spielern wie Morgan Gibbs-White oder Jacob Ramsey tritt das Nationalteam mit einem starken Kader bei der U21-EM 2023 an.

Wir zeigen Ihnen, an welchem Termin Deutschland auf England trifft. Außerdem erfahren Sie hier, wo Sie das Spiel im Free-TV und im Stream sehen können.

U21 EM: Termin und Uhrzeit des Spiels Deutschland - England

Laut Spielplan der U21 EM 2023 ist das Spiel Deutschland - England das letzte Spiel des DFB-Teams in der Gruppenphase des Turniers. Es findet am letzten Tag des ersten Turnierabschnitts am Mittwoch, dem 28. Juni statt. Gespielt wird in der Adjarabar Arena in der Hauptstadt der autonomen Republik Adscharien in Georgien. Die Uhrzeit des Anpfiffs des Spiels zwischen den beiden U21-Teams ist um 18.00 Uhr.

Deutschland gegen England live im Free-TV und Stream: Übertragung der der U21 EM

Die U21 EM ist für Fußballfans eine willkommene Überbrückung der Zeit bis zum Start der neuen Bundesliga-Saison. Umso erfreulicher, dass alle Spiele des Turniers kostenlos zu sehen sind! Die Übertragung der Deutschland-Spiele übernimmt dabei sogar der Reichweitenstarke Free-TV-Sender Sat.1. Alle Partien mit deutscher Beteiligung werden dort übertragen. Einige Spiele ohne die Deutsche Nationalmannschaft werden außerdem von ProSieben Maxx im Free-TV ausgestrahlt.

Um die übrigen Partien zu sehen, müssen die Zuschauer ebenfalls kein Geld ausgeben. Denn für sämtliche Spiele der U21 EM 2023 gilt, dass sie im Live-Stream auf ran.de zu sehen sind. Das Streaming-Angbot erstreckt sich für die von Sat.1 übertragenen Spiele auch auf joyn.de.

Das Spiel Deutschland gegen England ist Teil der Übertragung der U21 EM im Free-TV. Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Daten rund um Termin und Übertragung der Partie zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - England , Gruppenphase der U21-EM 2023, 3. Spieltag

- , der U21-EM 2023, 3. Spieltag Datum: Mittwoch, 28. Juni 2023

Mittwoch, 28. Juni 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: Joyn , ran.de

U21 EM: Deutschland vs. England - Bilanz der Partie

Das letzte Mal sind die beiden U21-Nationalmannschaften von Deutschland und England bei der U21 EM 2017 aufeinandergetroffen. Damals standen sich die Teams im Halbfinale gegenüber, welches Deutschland im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte. England konnte sich zwar noch mit dem dritten Platz auf das Siegertreppchen retten, doch den Turniersieg mussten die Engländer damals den Deutschen überlassen.

So wie schon 2017, sind auch 2023 beide Mannschaften wieder unter den Turnier-Favoriten. Es ist auch durchaus möglich, dass sich die beiden Teams zu einem späteren Zeitpunkt nocheinmal bei der U21 EM gegenüberstehen - sollte es Deutschland aus der Gruppenphase schaffen. Deutschland muss gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu haben.