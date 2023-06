U21-EM 2023: Deutschland - Israel live im TV und Stream - Übertragung und Termin

In der Gruppenphase der U21-EM 2023 trifft Deutschland auf Israel. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Am 1. Spieltag der U21-EM 2023 trifft Deutschland auf Israel. Neben den beiden Kontrahenten treten auch England und Tschechien in Gruppe C an. Die besten Chancen auf den Gruppensieg haben Deutschland und England, während Tschechien und Israel im Turnier eher als Außenseiter gelten. Am 14. Juni hat der DFB den deutschen Kader für die U21-EM in Rumänien und Georgien bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem Kenneth Schmidt, Kilian Fischer, Noah Weißhaupt und Kevin Schade. Verletzungsbedingt werden Thielmann, Osterhage und Beyer fehlen, wodurch Trainer Antonio Di Salvo nur 23 Spieler zur Verfügung hat.

Wie läuft die Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Israel bei der U21-EM 2023? Gibt es das Gruppenspiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos inklusive Termin und Uhrzeit des Spiels haben wir hier für Sie.

U21-EM 2023: Deutschland gegen Israel – Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der U21-EM 2023 findet das Spiel zwischen Deutschland und Israel am 22. Juni 2023 statt. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Im ersten Spiel der Gruppenphase hat das deutsche U21-Nationalteam gute Chancen auf den Sieg. Einziger Angstgegner in der Gruppe dürfte England sein. Austragungsort der Partie zwischen Deutschland und Israel ist die Shengelia-Arenat im georgischen Kutaisi.

Deutschland - Israel live im Free-TV und Stream: Übertragung der U21-EM 2023

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Auch vor dem Start der Bundesliga gibt es hochkarätigen Fußball live im TV und Stream zu sehen. Die U21-EM findet vom 21. Juni bis zum 8. Juli statt und Deutschland ist als Titel-Favorit und amtierender U21-Europameister dabei. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es auch im Free-TV zu sehen: Die Übertragung der U21-EM 2023 übernimmt die Sendergruppe ProSieben/Sat.1. Die Partie Deutschland - Israel läuft in Sat.1 und wird zusätzlich auch im Live-Stream übertragen. Den Stream können Sie entweder über die Homepage des Senders oder über die Streaming-Plattform Joyn abrufen. Beide Varianten sind kostenlos, erfordern allerdings das Anlegen eines Nutzerkontos.

Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Israel, Gruppenphase der U21-EM 2023, 1. Spieltag

- Israel, der U21-EM 2023, 1. Spieltag Datum: Donnerstag, 22. Juni 2023

Donnerstag, 22. Juni 2023 Uhrzeit : 17.30 Uhr

17.30 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: Sat.1 , Joyn

Deutschland vs. Israel bei der U21-EM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Die beiden U21-Nationalmannschaften sind sich laut weltfussball.de bereits zehn Mal auf dem Platz begegnet. Von vier Freundschaftsspielen ging eins nach Deutschland, drei Mal trennten sich die Teams im Unentschieden. Bei Europameisterschaften standen sich Israel und Deutschland bisher noch nicht gegenüber, dafür haben die beiden Nationalteams aber bereits im Rahmen mehrerer EM-Qualifikationen gegeneinander gespielt – vier Siege für das deutsche Team, zwei Unentschieden.

Insgesamt hat Deutschland der Statistik zufolge also die besseren Karten auf einen Sieg in der Gruppenphase der U21-EM 2023. Noch nie hat das U21-DFB-Team ein Spiel gegen Israel verloren. Innerhalb der Gruppe gilt Israel ohnehin als Außenseiter – England und Deutschland sind die klaren Favoriten für den Gruppensieg.