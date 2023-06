U21-EM 2023: Frankreich - Italien live im TV und Stream: Übertragung und Termin

Frankreich trifft in der Gruppenphase der U21-EM 2023 auf Italien. Wir haben alle Infos rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Kaum ist die Bundesligasaison 22/23 gespielt und das Championsleague-Finale bestritten, steht schon das nächste Highlight im Fußballkalender 2023 an: Die U21-EM begann am Mittwoch, den 21. Juni 2023. In diesem Jahr sind wieder zwei Länder die Gastgeber: Rumänien und Georgien. Los geht es mit der Gruppenphase; dabei werden die insgesamt 16 Teams in vier Gruppen à vier Mannschaften eingeteilt und bestreiten jeweils 3 Spiele. Die Gruppenersten und -zweiten schaffen es weiter ins Viertelfinale, das am Samstag, dem 1. Juli startet.

Der Kader der deutschen U21-Mannschaft tritt übrigens in Gruppe C an und trifft dort auf Israel, England und Tschechien. Das erste Spiel bestreitet die deutsche Mannschaft am 22. Juni gegen Israel. In der Gruppe D müssen laut Spielplan der U21-EM 2023 aber zwei andere große Fußballnationen den Anfang machen: Das erste Match in dieser Gruppe findet zwischen den U21-Mannschaften von Frankreich und Italien statt.

Sie wollen wissen, wann genau und wie Sie das Spiel zwischen Frankreich und Italien bei der U21-EM 2023 verfolgen können? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

U21-EM 2023: Frankreich vs. Italien – Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel ist Teil der Gruppenphase der U21-EM 2023. Es findet am 22. Juni 2023 statt, also einen Tag nach der offiziellen Eröffnung der Europameisterschaft am 21. Juni. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr angesetzt und das Spiel findet in der Cluj-Arena in Rumänien statt.

Frankreich - Italien live im Free-TV und Stream: Übertragung der U21-EM 2023

Eine positive Nachricht zur Übertragung der U21-EM 2023 vorneweg: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden kostenlos zu sehen sein. Die Sender ProSieben und Sat.1 übernehmen einen Großteil der Ausstrahlung im Free-TV. Darüber hinaus gibt es auch einige weitere Partien kostenlos im TV zu sehen - so auch das Spiel Frankreich gegen Italien. Das zeigt nämlich der Free-TV Sender ProSieben Maxx. Gleichzeitig läuft das Spiel auf über die Streamingplattform Joyn, die zur ProSieben/Sat.1 Familie gehört. Darüber hinaus kann man es auch kostenlos im Stream auf ran.de verfolgen.

Spiel: Frankreich - Italien , Gruppenphase der U21-EM 2023, 1. Spieltag

- , der U21-EM 2023, 1. Spieltag Datum: 22. Juni 2023

22. Juni 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Austragungsort : Cluj-Arena (Cluj-Napoca, Rumänien )

: Cluj-Arena (Cluj-Napoca, ) Übertragung im Free-TV: ProSieben Maxx

Maxx Übertragung im Live-Stream: ran.de

Frankreich vs. Italien bei der U21-EM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut sportbild.de sind die beiden U21 Teams sich bereits 13 Mal begegnet. Das erste Spiel fand dabei am 16. März 1988 statt und die jüngste Begegnung vor dem aktuellen Match am 29. März 2018. Das Machtverhältnis über die 13 Partien hinweg könnte ausgewogener nicht sein: drei Mal gewann Frankreich, drei Mal Italien und sieben Mal ging das Match unentschieden aus. Das Torverhältnis beträgt 13 zu 13. Die Partie zwischen Frankreich und Italien am 22. Juni bei der U21-EM dürfte also spannend werden. Beide Nationalteams gehören bei dem Turnier zum Kreis der Titel-Favoriten.