U21 EM 2023: Übertragung im Free-TV und Stream

Die U21 EM 2023 lässt sich live im Free-TV und Stream sehen: ProSieben/Sat.1 hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Alle Infos zur Übertragung der U21 EM gibt es hier.

Vom 21. Juni bis zum 8. Juli tritt Deutschland gemeinsam mit 15 weiteren Nationalteams bei der U21 EM 2023 in Rumänien und Georgien an. Für das Deutsche Team war allerdings bereits nach der Gruppenphase Schluss. Deutschland trat bei der U21 EM in Gruppe C an und traf in der Gruppenphase auf England, Tschechien und Israel. Am ersten Spieltag des Turniers musste das U21 DFB-Team am 22. Juni gegen Israel ran.

ProSieben hat bereits die Übertragung der vergangenen U21 Europameisterschaft übernommen und nun hat sich die Sendergruppe ProSieben/Sat.1 auch die Übertragungsrechte für die Turniere 2023, 2025 und 2027 gesichert

Wie läuft die Übertragung der U21 EM 2023? Welche Partien laufen im Free-TV und wie sieht es mit den Spielen mit deutscher Beteiligung aus? Wir verraten Ihnen, wie Sie die U21 EM 2023 live im TV und Stream verfolgen können und welche Spiele im Free-TV laufen.

Übertragung der U21 EM 2023 im Free-TV: Alle Spiele kostenlos im Fernsehen

Einen Großteil der U21 Europameisterschaft gibt es kostenlos im Fernsehen zu sehen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt Sat.1 und viele weitere Partien des Turniers laufen auf dem Free-TV-Sender ProSieben Maxx. Auch in den kommenden Jahren wird die Sendergruppe für die Übertragung der U21 EM zuständig sein.

Die U21 EM 2023 im Gratis-Stream sehen: Alle Live-Streams im Überblick

Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die gesamte U21 EM 2023 auch im Live-Stream verfolgen – ebenfalls kostenlos. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Die Deutschland-Spiele laufen parallel zur TV-Übertragung im Stream auf der Webseite von Sat.1. Für die Nutzung des Online-Angebots ist lediglich ein Benutzerkonto notwendig – ein Abo benötigen Sie nicht. Alternativ bietet auch die Streaming-Plattform Joyn den Live-Stream des Senders kostenlos an.

Einige Spiele ohne deutsche Beteiligung können Sie im Live-Stream von ProSieben Maxx verfolgen. Dieser wird ebenfalls von Joyn angeboten – eine kostenlose Registrierung ist auch hier die einzige Hürde. Zusätzlich laufen alle Spiele der U21 EM 2023 auf ran.de im kostenlosen Live-Stream.

U21 EM 2023 - Übertragung: Deutschland live im Free-TV und Gratis-Stream

Laut Spielplan der U21 EM 2023 traf die deutsche U21 Mannschaft im ersten Spiel des Turniers auf Israel. Dieses Spiel und alle weiteren Begegnungen der Gruppenphase gab es im Free-TV auf Sat.1 oder alternativ im Live-Stream des Senders zu sehen. Allerdings war für die deutsche Mannschaft nach der Gruppenphase bereits Schluss. Alle Infos zur Übertragung der Deutschland-Spiele bei der U21 EM 2023 auf einen Blick:

Donnerstag, 22. Juni 2023, ab 17.30 Uhr: Deutschland - Israel ( Sat.1 und ran.de)

und ran.de) Sonntag, 25. Juni 2023, ab 17.30 Uhr: Tschechien - Deutschland ( Sat.1 und ran.de)

- ( und ran.de) Mittwoch, 28. Juni 2023, ab 17.30 Uhr: England - Deutschland ( Sat.1 und ran.de)

Übertragung der U21 EM 2023: Alle TV-Termine und Sender im Überblick

Fest steht, dass Sat.1 alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt. Zusätzlich laufen alle Partien im Stream auf ran.de. Einige Spiele ohne deutscher Beteiligung können Sie auf ProSieben Maxx ansehen. Einen Überblick mit allen TV-Terminen finden Sie hier:

Spieltag 1

Mittwoch, 21. Juni

Georgien - Portugal , 18.00 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

- , 18.00 Uhr ( Maxx, ran.de) Belgien - Niederlande , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Ukraine - Kroatien , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Rumänien - Spanien , 20.45 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

Donnerstag, 22. Juni

Tschechien - England , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Deutschland - Israel, 18.00 Uhr ( Sat.1 , ran.de)

- Israel, 18.00 Uhr ( , ran.de) Norwegen - Schweiz , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Frankreich - Italien, 20.45 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

Spieltag 2

Samstag, 24. Juni

Georgien - Belgien , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Portugal - Niederlande , 18.00 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

- , 18.00 Uhr ( Maxx, ran.de) Rumänien - Ukraine , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Spanien - Kroatien , 20.45 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

Sonntag, 25. Juni

Tschechien - Deutschland , 18.00 Uhr ( Sat.1 , ran.de)

- , 18.00 Uhr ( , ran.de) England - Israel, 18.00 Uhr (ran.de)

- Israel, 18.00 Uhr (ran.de) Schweiz - Italien , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Norwegen - Frankreich , 20.45 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

Spieltag 3

Dienstag, 27. Juni

Niederlande - Georgien , 18.00 Uhr (ran.de)

- , 18.00 Uhr (ran.de) Portugal - Belgien , 18.00 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

- , 18.00 Uhr ( Maxx, ran.de) Kroatien - Rumänien , 20.45 Uhr (ran.de)

- , 20.45 Uhr (ran.de) Spanien - Ukraine , 20.45 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

Mittwoch, 28. Juni

Deutschland - England, 18.00 Uhr ( Sat.1 , ran.de)

, ran.de) Israel - Tschechien , 18.00 Uhr (ran.de)

, 18.00 Uhr (ran.de) Schweiz - Frankreich , 20.45 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

- , 20.45 Uhr ( Maxx, ran.de) Italien - Norwegen , 20.45 Uhr (ran.de)

Viertelfinale

1. Juli

Georgien - Israel, 17.30 Uhr ( Sat.1 , ran.de)

- Israel, 17.30 Uhr ( , ran.de) Spanien - Schweiz , 20.40 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

2. Juli

England - Portugal , 17.30 Uhr ( Sat.1 , ran.de)

- , 17.30 Uhr ( , ran.de) Frankreich - Ukraine , 20.35 Uhr ( ProSieben Maxx, ran.de)

Halbfinale

5. Juli