Der komplette Spielplan zur U21 EM 2023: Alle Termine und Ergebnisse

Alle Termine im Spielplan der U21 EM 2023 finden Sie hier. Laut Zeitplan wurde die U21 Europameisterschaft am 21. Juni eröffnet – das Finale findet am 8. Juli 2023 statt.

Der Spielplan zur U21 EM 2023 steht fest: Eröffnet wurde das Turnier am 21. Juni 2023 mit den Partien Georgien - Portugal in Tiflis und Ukraine - Kroatien in Bukarest. Ausgetragen wird die U21 Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Die rumänischen Gastgeber durften am 1. Spieltag aber erst in einem der späteren Spiele ran und trafen am 21. Juni um 20.45 Uhr auf Spanien. Deutschland trat in Gruppe C gemeinsam mit Tschechien, England und Israel an. Die U21-Nationalmannschaft hatte ihr erstes Gruppenspiel am 22. Juni gegen Israel.

Wie sieht der Spielplan bei der U21 EM 2023 aus? Wie lange dauert die Gruppenphase und wann beginnt die K.o.-Runde? Den gesamten Zeitplan mit allen Terminen der U21 Europameisterschaft haben wir hier für Sie.

Spielplan der U21 EM 2023: Termine, Zeitplan und Ergebnisse

Die Gruppenphase der U21 EM 2023 dauerte vom 21. bis zum 28. Juni. Die für das Viertelfinale qualifizierten Nationalteams haben dann ein wenig Verschnaufpause, bevor es am 1. Juli 2023 mit der K.o.-Runde des Turniers weitergeht. Das Halbfinale steigt am 5. Juli und das große Finale der U21 EM 2023 findet am 8. Juli statt. Das Endspiel wird in Batumi ausgetragen, der zweitgrößten Stadt Georgiens.

Spieltag 1

Mittwoch, 21. Juni

Gruppe A

Georgien - Portugal , 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, Tiflis , Ergebnis: 2:0

- , 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, , Ergebnis: 2:0 Belgien - Niederlande , 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis , Ergebnis: 0:0

Gruppe B

Ukraine - Kroatien , 18.00 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest , Ergebnis: 2:0

- , 18.00 Uhr, Giulești-Stadion, , Ergebnis: 2:0 Rumänien - Spanien , 20.45 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest , Ergebnis: 0:3

Donnerstag, 22. Juni

Gruppe C

Tschechien - England , 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi , Ergebnis: 0:2

- , 18.00 Uhr, Arena, , Ergebnis: 0:2 Deutschland - Israel, 18.00 Uhr, Shengelia-Arenat, Kutaisi, Ergebnis: 1:1

Gruppe D

Norwegen - Schweiz , 18.00 Uhr, CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca , Ergebnis: 1:2

- , 18.00 Uhr, CFR-Cluj-Stadion, , Ergebnis: 1:2 Frankreich - Italien, 20.45 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca , Ergebnis: 2:1

Spieltag 2

Samstag, 24. Juni

Gruppe A

Georgien - Belgien , 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, Tiflis , Ergebnis: 2:2

- , 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, , Ergebnis: 2:2 Portugal - Niederlande , 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis , Ergebnis: 1:1

Gruppe B

Rumänien - Ukraine , 18.00 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest , Ergebnis: 0:1

- , 18.00 Uhr, Steaua-Stadion, , Ergebnis: 0:1 Spanien - Kroatien , 20.45 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest , Ergebnis: 1:0

Sonntag, 25. Juni

Gruppe C

Tschechien - Deutschland , 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi , Ergebnis: 2:1

- , 18.00 Uhr, Arena, , Ergebnis: 2:1 England - Israel, 18.00 Uhr, Shengelia-Arena, Kutaisi, Ergebnis: 2:0

Gruppe D

Schweiz - Italien , 18.00 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca , Ergebnis: 2:3

- , 18.00 Uhr, Cluj Arena, , Ergebnis: 2:3 Norwegen - Frankreich , 20.45 Uhr, CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca , Ergebnis: 0:1

Spieltag 3

Dienstag, 27. Juni

Gruppe A

Niederlande - Georgien , 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, Tiflis , Ergebnis: 1:1

- , 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, , Ergebnis: 1:1 Portugal - Belgien , 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis , Ergebnis: 2:1

Gruppe B



Kroatien - Rumänien , 20.45 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest , Ergebnis: 0:0

- , 20.45 Uhr, Steaua-Stadion, , Ergebnis: 0:0 Spanien - Ukraine , 20.45 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest , Ergebnis: 1:1

Mittwoch, 28. Juni

Gruppe C

Deutschland - England, 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi , Ergebnis: 0:2

Arena, , Ergebnis: 0:2 Israel - Tschechien , 18.00 Uhr, Shengelia-Arena, Kutaisi, Ergebnis: 1:0

Gruppe D

Schweiz - Frankreich , 20.45 Uhr, CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca , Ergebnis: 1:4

- , 20.45 Uhr, CFR-Cluj-Stadion, , Ergebnis: 1:4 Italien - Norwegen , 20.45 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca , Ergebnis: 0:1

U21 Europameisterschaft 2023: Spielplan der K.-o.-Runde

Viertelfinale

Samstag, 1. Juli

VF1: Georgien - Israel 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis , Ergebnis: 4:3 (Elfmeterschießen)

- Israel 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, , Ergebnis: 4:3 (Elfmeterschießen) VF3: Spanien - Schweiz , 21.00 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest , Ergebnis: 2:1

Sonntag, 2. Juli

VF2: England- Portugal , 18.00 Uhr, Shengelia-Arena, Kutaisi, Ergebnis: 1:0

, 18.00 Uhr, Shengelia-Arena, Kutaisi, Ergebnis: 1:0 VF4: Frankreich - Ukraine , 21.00 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca , Ergebnis: 1:3

Halbfinale

Mittwoch, 5. Juli

HF1: Israel - England , 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi

HF2: Spanien - Ukraine , 21.00 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest

Finale

Samstag, 8. Juli

Gewinner HF1 - Gewinner HF2, 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi

Sobald die Gruppensieger beziehungsweise die Gewinner der einzelnen K.o.-Runden-Spiele feststehen, ersetzen wir die Platzhalter durch die entsprechenden Nationalteams.