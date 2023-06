U21 EM 2023: Tschechien - Deutschland live im Free-TV und Stream

Im zweiten Gruppenspiel der U21-EM 2023 trifft Tschechien auf Deutschland. Alle Infos zur Übertragung, dem Termin und der Bilanz der Teams finden sie hier.

Nach dem Turnier-Auftakt gegen Israel geht es jetzt für die deutsche U21 Nationalmannschaft ins nächste Spiel. Dieses Mal trifft das Team auf Tschechien. Es ist das zweite Spiel der Gruppenphase. Deutschland ist in Gruppe C, nach Israel und Tschechien wartet dann noch England als finaler Gegner. Gegen England wird die Deutsche Mannschaft dann am Mittwoch, dem 28. Juni 2023 spielen.

Deutschland ist aktuell Titelverteidiger, bei der letzten U21-EM konnte die Deutsche Elf den Pokal mit nach Hause nehmen. Nach drei Finalteilnahmen in Folge will sich der deutsche Kader jetzt auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren. Hier finden sie alle Infos rund um das Gruppenspiel gegen Tschechien.

U21-EM 2023: Deutschland gegen Tschechien – Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der U21-EM 2023 findet das Spiel zwischen Deutschland und Tschechien heute am Sonntag, dem 25. Juni 2023 statt. Der Anpfiff fällt um 18 Uhr, die Übertragung zum Spiel fängt bereits um 17.50 Uhr an. Die Partie wird live aus der Batumi Arena in Batumi in Georgien übertragen. Die Europameisterschaft 2023 wird gemeinsam von Georgien und Rumänien ausgerichtet und läuft vom 21. Juni 2023 bis zum 8. Juli 2023.

Deutschland - Tschechien live im Free-TV und Stream: Übertragung der U21-EM 2023

Die Übertragung der U21-EM 2023 übernimmt die Sendergruppe ProSieben/Sat.1. Die Partie Deutschland - Tschechien läuft in Sat.1 und wird zusätzlich auch im Live-Stream übertragen. Den Stream können Sie entweder über die Homepage des Senders oder über die Streaming-Plattform Joyn abrufen. Beide Varianten sind kostenlos, erfordern allerdings das Anlegen eines Nutzerkontos. Das Spiel gegen Tschechien wird außerdem im Stream von WDR Event übertragen.

Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Tschechien , Gruppenphase der U21-EM 2023, 2. Spieltag

- , Gruppenphase der U21-EM 2023, 2. Spieltag Datum: Sonntag, 25. Juni 2023

Sonntag, 25. Juni 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ran, Joyn , Sportschau, WDR Event

Deutschland vs. Tschechien bei der U21-EM 2023: Bilanz der Nationalteams

Die deutsche Nationalmannschaft ist stark in die Qualifikation der EM gestartet. In der Qualifikation gewann die DFB-Auswahl gegen Israel, Ungarn, Lettland und San Marino. Die einzige Niederlage musste sich die deutsche Mannschaft gegen Polen eingestehen. Am Ende hatte sich das Team mit 27 Punkten und 32:9 Toren für die EM in Georgien/Rumänien qualifiziert.

Die tschechische Mannschaft spielte ebenfalls eine starke Qualifikation. Nur gegen England musste sich die Elf geschlagen geben. Bei den bisherigen Begegnungen hat aber Deutschland die Nase vorn. Von neun Spielen konnte Deutschland vier für sich entscheiden, Tschechien nur eins. Ebenfalls vier Mal ging die Partie unentschieden aus. Der höchste Sieg war jedoch ein 2:0, die beiden Mannschaften scheinen also ein Duell auf Augenhöhe zu spielen. Deutschland geht als Favorit ins Spiel - das war aber auch bei der Partie gegen Isarel der Fall, die 1:1 ausging.