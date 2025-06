U21-Fußball-EM 2025: Übertragung der Spiele im Free-TV und Stream

Austragungsort der UEFA-U21-Fußball-Europameisterschaft ist 2025 die Slowakei. Die Spiele der EM finden in insgesamt acht Stadien in acht Städten statt. Das Finale wird schlussendlich im nationalen Fußballstadion in Bratislava ausgetragen, wo zuvor ebenso das Halbfinale absolviert wird. Weitere Spielorte sind unter anderem das Anton Malatinský Stadion in Trnava, das Stadion FC Nitra in Nitra und die DAC Aréna in Dunajská Streda.

Auch die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich, unter der Leitung von Trainer Antonio Di Salvo, souverän für das Turnier qualifiziert. Während der Meisterschaft ist das Team Teil der Gruppe B. In der Gruppenphase treffen die Jungs dementsprechend auf die Gegner Slowenien, Tschechien und England. Schon im Vorfeld der Europameisterschaft absolvierte die deutsche U21-Nationalmannschaft mehrere Testspiele. Am 21. März 2025 besiegte die Mannschaft die Slowakei mit 3:0 - das Spiel fand im Štadión Antona Malatinského in Trnava statt. Am 25. März 2025 folgte ein weiteres Testspiel gegen Spanien, das mit 3:1 für Deutschland ausging. Dieses Spiel fand im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt statt.

Das Team geht mit einer starken Qualifikationsbilanz ins Turnier. Wo werden die Spiele im Fernsehen und Stream übertragen? Die Antwort auf diese Frage bekommen Sie im folgenden Artikel.

U21-EM 2025: Übertragung im Free-TV und Stream

Alle Spiele der Europameisterschaft mit deutscher Beteiligung werden dieses Jahr vom Free-TV-Sender Sat.1 übertragen. Eine Auswahl weiterer Spiele der U21-EM ohne deutsche Beteiligung ist zudem auf dem Sender ProSieben MAXX zu sehen. Sollten Sie alle Spiele der diesjährigen U21-Europameisterschaft verfolgen wollen, müssen Sie auf den Streaminganbieter ran zurückgreifen. Auf ran.de und in der ran App werden nämlich alle Partien gezeigt. Eine weitere Alternative, um die U21-EM live anzuschauen, ist die Streamingplattform Joyn. Auch dort werden grundsätzlich alle Matches ausgestrahlt. Bei beiden Streaminganbietern können Sie die Fußballspiele kostenlos streamen.

Hier sind die Informationen zur Übertragung der Matches noch einmal zusammengefasst:

Spiele mit deutscher Beteiligung: Sat.1

Auswahl von Spielen ohne deutsche Beteiligung: ProSieben MAXX

alle Spiele: Joyn, ran.de, ran App

U21-EM 2025: Das sind die Gruppen

Die Auslosung der Gruppen für die diesjährige U21-EM fand am 3. Dezember 2024 in Bratislava statt. Insgesamt gibt es eine Einteilung in vier Gruppen. Das sind laut Spieplan:

Gruppe A

Slowakei

Spanien

Italien

Rumänien

Gruppe B

Tschechien

England

Deutschland

Slowenien

Gruppe C

Portugal

Frankreich

Polen

Georgien

Gruppe D

Finnland

Niederlande

Ukraine

Dänemark

Wer gewann die letzte U21-Europameisterschaft?

Die letzte U21-Europameisterschaft fand in Rumänien und Georgien statt. Den Titel ergatterte damals England. Das Team setzte sich im Finale gegen die Konkurrenz aus Spanien durch. Deutschland konnte sich in der eigenen Gruppe schon in der Vorrundenphase nicht durchsetzen. Doch nach den Erfolgen der letzten Testspiele können die Fans auf ein besseres Ergebnis für die Europameisterschaft 2025 hoffen.