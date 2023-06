Schwere Zeiten für Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko

Für Youssoufa Moukoko vom BVB sollte die U21-EM ein Spitzen-Turnier werden. Stattdessen: Rassismus-Skandal, Verletzungsprobleme. Und dann ist da noch der Streit um sein Alter.

Über einen 18-jährigen Fußballer lässt sich in aller Regel nicht sonderlich viel erzählen. Das geht meist so: spielte da in der Jugend, war dort recht gut, hofft nun auf den Bundesliga-Durchbruch und so weiter. Bei Youssoufa Moukoko ist das etwas anders. In den Jugendmannschaften brach der Deutsch-Kameruner einen Rekord nach dem anderen, galt schon mit elf Jahren als Wunderkind, das gegen 15-Jährige brillierte.

Als der Stürmer von Borussia Dortmund im November seinen 18. Geburtstag feierte, fand das nicht in einer Disco oder dem Hobbykeller der Eltern statt, sondern im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft, die sich damals auf die WM in Katar vorbereitete. Moukoko spielte eine Minute bei der Auftaktniederlage gegen Japan, kam ansonsten nicht zum Einsatz. Die U21-Europameisterschaft, die derzeit in Rumänien und Georgen stattfindet, sollte sein Turnier werden. Sehr wahrscheinlich wird das aber auch anders kommen.

Nach dem ersten Gruppenspiel wurde Moukoko rassistisch attackiert

Denn wenn die DFB-Junioren am Mittwoch gegen England (18 Uhr, Sat.1) ihr letztes Gruppenspiel bestreiten, muss schon sehr viel zusammenkommen, dass Deutschland nicht ausscheidet – und Moukoko wird das Spiel wohl wegen einer Oberschenkelverletzung verpassen. Es wäre sinnbildlich für dieses verkorkste Turnier. Im ersten Spiel gegen Israel verschoss der Teenager einen Elfmeter. Nach dem 1:1 wurden er und der Berliner Jessic Ngankam, dem dasselbe Missgeschick geschah, über soziale Netzwerke rassistisch beleidigt. Die Stellungnahme des DFB fiel deutlich wie selten aus: "Ihr widert uns an. Ihr seid keine Fans, euch brauchen wir nicht, euch wollen wir nicht."

Sollte Deutschland in der Vorrunde rausfliegen, bliebe für Moukoko der Trost: Es wird wohl eine nächste Chance geben, schließlich ist er erst 18 Jahre alt. Aber ist das wirklich so? Zweifel an den Altersangaben des in Yaoundé geborenen Moukokos kamen früh auf. Selbst Ingo Preuß, der damalige BVB-Teammanager, sagte über ihn: "Ich könnte mir vorstellen, dass sein Alter lediglich geschätzt worden ist." Sein Vater verweist auf ein Dokument der deutschen Botschaft in Kamerun, die den 20. November 2004 als Geburtstag bezeugt. Ein kurz vor der WM erschienener Bericht des Spiegel bringt hingegen in Spiel, das Moukoko schon 22 Jahre alt sein könnte. Der BVB ging gegen den Bericht vor, verlor aber. Auch die Kontroverse darüber dürfte das Wunderkind noch eine Weile begleiten.

