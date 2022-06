U21: So sehen Sie Polen - Deutschland live im Free-TV und Stream

Am 7. Juni treffen die U21-Mannschaften von Deutschland und Polen aufeinander. Alles zur Fußball-Übertragung im Free-TV und Stream sowie zum Termin der U21-EM-Quali.

Mit einem souveränen Sieg im letzten Spiel gegen Ungarn hat sich die deutsche U21-Nationalmannschaft zwar bereits einen Spieltag vor Schluss ein Ticket für die EM 2023 gesichert, die Quali ist aber dennoch nicht vorbei. Es steht noch ein Spiel gegen Polen an.

Im Hinspiel im November hat die deutsche Elf mit 0:4 eine ordentliche Niederlage gegen die Polen einstecken müssen. "Wir wollen auf jeden Fall unsere Revanche", kündigte Mittelfeldspieler Angelo Stiller deshalb an.

Alles zum Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Polen erfahren Sie hier in diesem Artikel. Wann wird die Partie live im TV und online im Stream gezeigt? Gibt es die Fußball-Übertragung auch im Free-TV? Und wann ist überhaupt der Termin zur U21-EM-Quali?

U21 Polen gegen Deutschland: Termin, Datum und Uhrzeit der EM-Quali

Das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Polen findet am Dienstag, dem 07. Juni 2022, statt. Anpfiff im polnischen Lodz ist um 18.00 Uhr. Es ist das zehnte Spiel für die Deutschen in der Gruppenphase der EM-Qualifikation 2021/2022.

Polen - Deutschland in der U21-EM-Quali 2022: Übertragung heute im Free-TV und Live-Stream

Das Spiel zwischen Polen und Deutschland wird im Free-TV auf Pro7 Maxx übertragen, Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Die Übertragung startet aber bereits eine halbe Stunde früher, also um 17.30 Uhr, mit den Vorberichten. Kommentator des Spiel ist Matthias Stach, Ex-Torhüter René Adler fungiert als Experte.

In der Regel bietet der Sender auch einen Live-Stream zu seinem Programm an. Diesen können Sie zum einen direkt über die Homepage von Pro7 Maxx aufrufen oder über den Streaming-Dienst Joyn. In beiden Fällen ist vorab eine Registrierung notwendig, die Nutzung selbst ist jedoch kostenlos.

Im Folgenden haben wir die Informationen zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft zusammengefasst:

Spiel: Polen - Deutschland , U21 EM-Qualifikation, Gruppe B

- , U21 EM-Qualifikation, Gruppe B Datum: heute, 7. Juni 2022

heute, 7. Juni 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Stadion Miejski im. Władysława Króla, Łódź

Stadion Miejski im. Władysława Króla, Übertragung im Free-TV: Pro7 Maxx

Maxx Übertragung im Livestream: Joyn

Bilanz der DFB-Elf in der U21-EM-Quali 2022

Für die deutsche und alle anderen U21-Nationalmannschaften geht es in der EM-Qualifikation darum, sich für die Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien zu qualifizieren. Dort spielen die 16 besten europäischen Nationalteams um den EM-Titel. Deutschland geht dabei als Titelverteidiger ins Rennen.

Mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Ungarn hat sich die deutsche Mannschaft am 3. Juni 2022 in Osnabrück vorzeitig qualifiziert und ist somit bei der EM 2023 am Start. "Ich denke schon, dass wir darauf stolz sein können", sagte Kapitän Jonathan Burkardt nach der entscheidenden Partie.

Bilanz U21: Bisherige Spiele von Deutschland gegen Polen

Laut dem Portal weltfussball.de standen sich die beiden U21-Teams aus Polen und Deutschland bisher sechs Mal gegenüber. Drei der Spiele konnte die polnische Nationalmannschaft für sich entscheiden, nur ein Mal gingen die deutschen Kicker als Sieger vom Platz. Da ist es nur logisch, dass Polen auch beim Torverhältnis in der Bilanz die Nase vorn hat: Dort steht es aktuell acht zu vier. (AZ)