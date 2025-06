U23-Regel: DFB und BFV reagieren auf das brisante Urteil des Schiedsgerichts und der Causa Schwaben

Es war Mitte Mai, als das Schiedsgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in einem weitreichenden Urteil die sogenannte U23-Regelung der Regionalliga Bayern in einem zentralen Bestandteil zerlegt hatte. Zusammengefasst hatte das Gericht festgestellt, dass die Regelung wohl gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU verstoße. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) war davon betroffen, die Regelung galt auch für die 3. Liga. Jetzt, rund sechs Wochen später, haben beide Verbände ihre Spielordnungen geändert.

TSV Schwaben stößt Prozesslawine an

Geklagt hatte zunächst der Regionalligist TSV Schwaben Augsburg, dem wegen Nichtbeachtung der U23-Regel in mehreren Spielen Punkte abgezogen wurden. Die Schwaben bekamen vor dem Verbandsgericht in großen Teilen recht, was der BFV-Spitze nicht gefallen haben soll. Dann klagten die jeweiligen Gegner gegen diese Urteil und unterlagen schließlich vor dem Schiedsgericht. Es war ein wochenlanges Hin und Her, das kein gutes Licht auf den BFV warf.

DFB und BFV ändern U23-Regel

Vor einer Woche passte nun der DFB in der 3. Liga die Regelung für U23-Spieler an. Das Kriterium der deutschen Staatsangehörigkeit für mindestens vier U23-Spieler entfällt und wird auf alle Spieler im U23-Alter erweitert, die Staatsbürger eines EU-Mitgliedsstaates oder eines Landes sind, das mit der EU ein Assoziierungsabkommen abgeschlossen hat, wie die Türkei.

Regelverstoß zieht nun zwingend Spielwertung nach sich

Der BFV hat nun auch die Rechtsfolgen eines Verstoßes klar geregelt, was vorher nicht der Fall war: Die Nichtbeachtung der Regelung zieht nun neben einer Geldstrafe auch zwingend eine Spielwertung nach sich. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes ist noch ein Punktabzug vorgesehen.

U23-Spieler sitzen nur auf der Bank

Die Änderung hat eigentlich nur Vorteile für die Vereine: sie haben bei den U23-Kickern mehr Auswahlmöglichkeiten. Jetzt müssen sie nur noch den elektronischen Spielberichtsbogen richtig ausfüllen. Sport-Chef Max Wuschek sagt zu der Neureglung: „Es herrscht endlich Klarheit. Aber wir hätten uns gewünscht, dass die U23-Spieler auch eingesetzt werden müssen. Denn bei vielen Vereinen, auch bei einigen, die uns verklagt hatten, sitzen sie nur auf der Bank.“