Tennisprofi Dedura: Temperamentvoller Blondschopf ist raus aus den Schwaben Open

Das hatten die wenigsten Tennisfans in Augsburg erwartet – und Diego Dedura selbst wohl auch nicht. Überraschend schied der 17-jährige Tennis-Shootingstar, der seit dem vergangenen Jahr mit seinen sportlichen Erfolgen für großes Aufsehen sorgt, im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers Schwaben Open auf der Anlage des TC Augsburg aus. Er fand seinen Meister in dem Spanier Nikolas Sanchez Izquierdo, der in einem zweistündigen unerbittlichen Schlagabtausch mit einem 6:2, 7:6 (8:6)-Sieg seinem jungen Gegner gründlich die Laune verhagelte. „Es ist extrem bitter und schade, weil es mein letztes deutsches Turnier in diesem Jahr war. Vor allem hier, weil ich hier auch gute Fans hatte und gute Erinnerungen an letztes Jahr.“

Denn der gebürtige Berliner Dedura, Sohn eines chilenischen Vaters und einer litauischen Mutter, hatte sich sehr über seine Rückkehr nach Augsburg gefreut. Dort erfolgte im vergangenen Jahr gewissermaßen die Initialzündung für seine Tenniskarriere. Der damals noch 16-Jährige bezwang bei den Schwaben Open 2024 zwei Spieler der Top 100 und arbeitete sich selbst unter die 1000er-Marke der ATP-Weltrangliste. Kurz darauf verbesserte er sich auf unter 600.

Größter Erfolg für Diego Dedura bei den BMW Open in München

Sein größter Erfolg gelang ihm dann in diesem Jahr bei den BMW Open in München. Mit einer Wildcard war er in das ATP-Turnier gestartet, er schaffte es über die Quali ins Hauptfeld, besiegte einen Top-100-Spieler und gewann als Erster seines Jahrgangs ein ATP-Match, dazu noch gegen die Weltranglistennummer-29, Denis Shapovalov, der im zweiten Satz aufgab. „Es war ein gutes Jahr für mich, vor allem natürlich die BMW Open mit meinem größten Erfolg“, sagte Dedura über seinen steilen Karriereverlauf, „auch danach habe ich noch mehrere Challengersiege geholt, nochmal ein ATF-Future-Finale gespielt. Deswegen hoffe ich, dass ich den Rest des Jahres noch so weiterspielen kann, keine Verletzungen bekomme und nächstes Jahr hoffentlich volle Attacke auf die Grand-Slam-Qualis gehen kann.“

Doch all das half ihm nicht bei seinem zweiten Auftritt bei den Schwaben Open. Dort bekam es der temperamentvolle Blondschopf, der erst im März 17 geworden ist, mit dem spanischen Kraftpaket Nikolas Sanchez Izquierdo zu tun. Und der 26-Jährige wusste den jungen Deutschen einzubremsen. Schon Deduras erstes Aufschlagspiel verlief schlecht. Izquierdo schaffte sofort das erste Break und brachte Dedura so völlig aus dem Konzept. Der bekam seine Fehler nicht in den Griff, immer wieder gerieten die Returns zu lang, der erste Aufschlag wollte gar nicht gelingen. Der 17-Jährige ärgerte sich und begann mit seinem Spiel zu hadern, was es nicht besser machte. Zumal Izquierdo seinen Gegner in kräftezehrende Grundlinien-Rallyes zwang, die meist mit einem Fehler des Deutschen endeten. Der konnte nur reagieren, nicht agieren und verlor folgerichtig den ersten Satz mit 2:6.

Spanier Nikoas Sanchez Izquierdo zeigt unterschütterliche Power

Noch immer hatten die Fans, die schon am Vormittag zahlreich die Tribünen auf dem Center Court des TCA bevölkerten, die Hoffnung, dass das große Talent irgendwie noch die Kurve kriegen würde. Im zweiten Satz sah auch alles danach aus. Dedura ging konzentrierter zu Werke, schaffte ein Break und spielte teils mit herausragenden Schlägen erst eine 3:1-, dann eine 5:2-Führung heraus. Doch sein Auftritt blieb fragil, was auch der unerschütterlichen Power des Spaniers geschuldet war. Der ließ mit seinen wuchtigen Schlägen auch nach eineinhalb Stunden Spielzeit nicht locker und produzierte kaum eigene Fehler. Nicht einmal die Führung konnte Dedura Sicherheit geben. Der abgebrühte Spanier schaffte den 6:6-Ausgleich, weil Dedura in alte Muster zurückfiel. Immer wieder war er genervt von seinen Schlägen, die knapp im Aus landeten, stöhnte frustriert und warf – nachdem die Niederlage im Match-Tiebreak mit 6:8 besiegelt war – mehrfach seinen Schläger zu Boden. „Es war ein schwieriger Tag für mich, nicht viel ist in meine Richtung gelaufen. Mein Gegner hat besser gespielt als ich, das muss ich akzeptieren“, räumte Dedura ein, als die Emotionen etwas abgeebbt waren. „den zweiten Satz hätte ich beim 5:2 gewinnen müssen. Deswegen ist es bitter“.

Diego Dedura noch im Einsatz in der Doppelkonkurrenz

Nun ist Dedura nur noch in der Doppelkonkurrenz an der Seite mit seinem spanischen Kumpel Imanol Lopez Morillo im Einsatz. „Wenn mein Einzel in den dritten Satz gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich das Doppel noch gespielt hätte. Aber jetzt ist es ok. Wir wollen Spaß haben.“

Schwaben Open Ergebnisse vom Mittwoch

