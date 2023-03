Team BDS gewinnt reguläre Frühlings-Saison in der LoL LEC

Das Ende der regulären Frühlings-Saison zeigt: Die LoL-Liga LEC rückt zusammen. Etablierte Teams haben zu kämpfen, Außenseiter steigen auf. Am Ende stehen gleich zwei überraschende Teams ganz oben.

Team BDS hat zum ersten Mal die reguläre Saison in der League-of-Legends-Liga LEC als Tabellenerster beendet. Mad Lions hat sich indes als letztes Team in die Gruppenphase gerettet.

"Es ist irgendwie verrückt, dass wir den ersten Platz belegt haben", sagte Théo "Sheo" Borile von BDS im Interview nach dem Spiel. "Ich glaube, die Leute haben uns ein bisschen unterschätzt. Aber ich wusste, dass wir zusammen gut abschneiden würden."

LEC: Überraschung an der Tabellenspitze

Mit dem hart erkämpften Sieg gegen Team Heretics am letzten Spieltag machte das Schweizer Team seine derzeit starke Performance mit Platz eins nach der regulären Saison vorerst perfekt. Für viele ist das gute Abschneiden von BDS eine Überraschung: Im Jahr 2022 war das Team immer am Tabellenende zu finden, auch in der Winter-Saison 2023 schnitt BDS mit Platz sieben nur marginal besser ab.

Auch Astralis überraschte: Ähnlich wie BDS galt das Team 2022 noch als Keller-Kandidat, nun beendete Astralis die reguläre Saison mit einem Sieg gegen Fnatic direkt hinter BDS auf dem zweiten Platz.

Trotz der Niederlage kann sich Fnatic freuen: Nach einer desaströsen Winter-Saison hat es das Team um Starspieler Martin "Rekkles" Larsson dieses Mal mit vier Siegen in Folge in die Gruppenphase geschafft.

Tiebreaker zwischen Heretics und Mad Lions

Zittern mussten indes Heretics und Winter-Finalist Mad Lions: Nach dem Ausscheiden von Excel kam es zwischen den Teams zu einem Entscheidungsspiel um den letzten Platz in der Gruppenphase. Die Partie war lange knapp, dank eines stark gespielten Teamkampfes zog dann aber Mad mit dem Sieg in die nächste Runde ein.

