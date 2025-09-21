Bundesliga 2025/26 live im TV und Stream: Wer überträgt welche Spiele?

In der Bundesliga-Saison 2025/26 treten 18 Mannschaften an, darunter der Aufsteiger Hamburger SV. Der HSV kehrt nach sieben Jahren in die höchste Spielklasse zurück. Titelverteidiger ist der FC Bayern München. Die Saison begann am 22. August und endet am 16. Mai 2026. Alle weiteren Termine der Spiele entnehmen Sie dem Spielplan der Bundesliga 2025/26.

Die DFL hat bei der Vergabe der Medienrechte für die Spielzeit 2025/26 bis 2028/29 erneut Erlöse oberhalb der Milliardengrenze erzielt. Pro Saison erhalten die 36 Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga rund 1,121 Milliarden Euro. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen aus dem Rechtezyklus auf 4,484 Milliarden Euro.

Welche Spiele werden im Free-TV übertragen? Wo laufen die Partien im Live-Stream? Und welcher Pay-TV-Sender übernimmt die Übertragung? Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen rund um die Bundesliga-Saison 2025/26 finden Sie in diesem Artikel.

Bundesliga 2025/26 live im TV und Stream bei Sky, DAZN und Sat.1

Sky bleibt der zentrale Anbieter für Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga im Pay-TV. Der Sender zeigt weiterhin das Freitagsspiel sowie alle Begegnungen am Samstagnachmittag einzeln und in der Konferenz. Auch das Topspiel am Samstagabend gehört zum Programm. Damit überträgt der Sender rund 80 Prozent aller Bundesligaspiele live und exklusiv. Die Partien der 2. Bundesliga sind ebenfalls wie gewohnt komplett bei Sky verfügbar, ebenso der Supercup und die Relegation.

DAZN zeigt weiterhin die Sonntagsspiele der Bundesliga um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr. Neu ist, dass der Streamingdienst ab der kommenden Saison auch eine Konferenz am Samstagnachmittag anbietet.

Sat.1 überträgt Spiele im Free-TV, darunter das Bundesliga-Eröffnungsspiel, alle Relegationspartien sowie den Supercup. Diese Spiele sind zusätzlich im Livestream über ran.de abrufbar.

Welche Bundesligaspiele Saison 2025/26 werden auf welchem Sender gezeigt? Hier eine kurze Übersicht:

Freitagsspiele: Sky (kostenpflichtiger Streaming-Dienst)

Samstagsspiele: Sky (kostenpflichtig, auch über Sky Go und WOW )

Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag: DAZN

Sonntagsspiele: DAZN

Englische Wochen: Sky

Einzelne Spiele (unter anderem Eröffnungsspiel, Relegation, Supercup): Sat.1 (kostenfrei, auch als Livestream)

Zusammenfassungen und Highlights gibt es unter anderem bei ARD , ZDF (Sportschau beziehungsweise Sportstudio), RTL+ (Highlight-Clips direkt nach dem Abpfiff) und Sport1 (siehe auch nächster Absatz)

Übertragung der Bundesliga 25/26 live im Free-TV und kostenlos im Stream

RTL hat sich die Rechte für Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga gesichert. Diese können direkt nach Spielende digital abgerufen werden. Die ARD bleibt eine zentrale Anlaufstelle für frei empfangbare Spielzusammenfassungen. Sie übernimmt in der Sportschau die Erstverwertung der Höhepunkte der Freitags-, Samstags- und Sonntagsspiele. Das ZDF-Sportstudio übernimmt wie bisher die Zweitverwertung am Samstagabend und überträgt zusätzlich ein Bundesliga-Topspiel im Free-TV. Auch die frei verfügbaren Zusammenfassungen am Montag liegen weiterhin beim ZDF. Sport1 zeigt am Sonntagmorgen die Höhepunkte der Spiele vom Freitag und Samstag.

ARD : Zusammenfassungen der Samstagnachmittagsspiele am Samstagabend, Zusammenfassungen der Sonntagsspiele am Sonntagabend, Highlight-Clips aller Spiele am Montag

ZDF : Zusammenfassungen aller Samstagsspiele am Samstagabend, Highlight-Clips aller Spiele am Montag

RTL+ : Highlight-Clips nach Spielende

Sport1 : Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsspiele am Sonntagmorgen, Highlight-Clips aller Spiele am Montag

Bundesliga 2025/2026: Sendezeiten an den Spieltagen

Die Spieltage der Bundesliga werden üblicherweise zwischen Freitag und Sonntag ausgetragen. In bestimmten Wochen, den sogenannten „englischen Wochen“, finden zusätzlich Partien an Wochentagen statt – in der Regel dienstags und mittwochs.

Im Folgenden sind die Anstoßzeiten der verschiedenen Spiele der Bundesliga-Saison 2025/26 zusammengefasst:

Freitagsspiele: 20.30 Uhr ( Sky , WOW , ausgewählte Spiele bei Sat.1 und ran.de )

Samstagsspiele: 15.30 Uhr, Topspiel um 18.30 Uhr ( Sky, Sky Go )

Sonntagsspiele: 15.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr ( DAZN )

Englische Wochen: ( Sky, Sky Go )

Bundesliga 25/26: Welche Teams sind im Rennen?

Die Akteure der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen fest: 18 Mannschaften treten an. Die Zusammensetzung ergibt sich aus den Platzierungen der Vorsaison sowie den Auf- und Abstiegsregelungen. Die 15 bestplatzierten Teams der Saison 2024/25 bleiben erstklassig, während zwei Vereine aus der 2. Bundesliga direkt aufgestiegen sind. Der letzte freie Platz wurde in der Relegation zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Drittplatzierten der 2. Liga vergeben.

FC Bayern München

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund

SC Freiburg

1. FSV Mainz 05

RB Leipzig

SV Werder Bremen

VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg

FC Augsburg

1. FC Union Berlin

FC St. Pauli

TSG Hoffenheim

1. FC Heidenheim

1. FC Köln

Hamburger SV