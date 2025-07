Übertragung der FIFA Klub-WM live im Free-TV und Stream: Wo laufen die Spiele kostenlos?

Die FIFA Klub-WM 2025 findet vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Bereits 2016 brachte FIFA-Präsident Gianni Infantino erstmals eine grundlegende Reform des Turniers ins Gespräch. 2019 beschloss der Weltfußballverband schließlich, das Teilnehmerfeld auf 24 Teams zu erweitern. Die Premiere war ursprünglich für 2021 in China geplant, wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben – nun steigt das Turnier in den USA mit einem nochmals erweiterten Format und 32 Mannschaften.

Insgesamt wird ein Preisgeld von über einer Milliarde US-Dollar ausgeschüttet – allein der Turniersieger erhält mehr als 100 Millionen US-Dollar.

Die Reform stößt bei vielen Fans bislang auf Zurückhaltung: Trotz mehrfacher Preissenkungen bleiben zahlreiche Tickets unverkauft. Das liegt möglicherweise weniger am sportlichen Interesse als vielmehr am Austragungsort. So berichtet der WDR, dass 2025 deutlich weniger deutsche Urlauber in die USA reisen als noch im Vorjahr. Wer sich den teuren Flug sparen will, kann das Turnier bequem von zu Hause aus verfolgen.

Wo läuft die FIFA Klub-WM live im Free-TV und Stream? Gibt es alle Spiele kostenlos zu sehen – und wie sieht es mit den Partien der deutschen Mannschaften aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung der Klub-WM 2025 finden Sie hier.

Die FIFA Klub-WM live im Stream: Kostenlose Übertragung aller Spiele

Die Übertragungsrechte für die FIFA Klub-WM 2025 hat sich der Streaming-Anbieter DAZN gesichert. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie ein kostenpflichtiges Abo abschließen müssen, wenn Sie das Turnier im Live-Stream sehen möchten. Der Streamingdienst stellt alle 63 Spiele der Klub-Weltmeisterschaft kostenlos und in voller Länge zur Verfügung. Wer die Partien der 32 teilnehmenden Teams live verfolgen möchte, benötigt dazu lediglich einen kostenlosen Account.

Übertragung der FIFA Klub-WM im Free-TV: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung auf Sat.1

Für die Spiele mit deutscher Beteiligung müssen Sie jedoch nicht einmal einen DAZN-Account anlegen. Die ProSiebenSat.1 Media hat für die FIFA Klub-WM 2025 Sublizenzen erworben und zeigt die Partien der deutschen Mannschaften sowohl im Free-TV auf Sat.1 als auch kostenlos im Stream auf Joyn und ran.de. Außerdem darf die Mediengruppe ein Spiel pro K.o.-Runde und das Finale am 13. Juli 2025 im Free-TV und im Stream zeigen.

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase im Überblick:

15. Juni 2025, 18.00 Uhr: Bayern München - Auckland City ( Sat.1, Joyn, ran.de, DAZN )

17. Juni 2025, 18.00 Uhr: Fluminense - Borussia Dortmund ( Sat.1, Joyn, ran.de, DAZN )

21. Juni 2025, 03.00 Uhr: Bayern München - Boca Juniors ( Sat.1, Joyn, ran.de, DAZN )

21. Juni 2025, 18.00 Uhr: Borussia Dortmund - Mamelodi Sundowns ( Sat.1, Joyn, ran.de, DAZN )

24. Juni 2025, 21.00 Uhr: Benfica - Bayern München ( Sat.1, Joyn, ran.de, DAZN )

25. Juni 2025, 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai ( Sat.1, Joyn, ran.de, DAZN )

FIFA Klub-WM 2025: Alle Spiele im Free-TV oder kostenlos im Live-Stream

Hier haben wir einen Überblick mit allen Spielen des Turniers für Sie. Am Ende der Zeile steht jeweils, wo Sie die entsprechende Partie verfolgen können.

1. Spieltag - 15 bis 19. Juni 2025

Sonntag, 15. Juni, 2 Uhr: Al Ahly SC - Inter Miami CF, DAZN

Sonntag, 15. Juni, 18 Uhr: FC Bayern München - Auckland City FC, Sat.1 , Joyn , ran.de , DAZN

Sonntag, 15. Juni, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - Atlético Madrid, DAZN

Montag, 16. Juni, 0 Uhr: Palmeiras São Paulo - FC Porto, DAZN

Montag, 16. Juni, 4 Uhr: Botafogo FR - Seattle Sounders, DAZN

Montag, 16. Juni, 21 Uhr: FC Chelsea - Club León, DAZN

Dienstag, 17. Juni, 0 Uhr: Boca Juniors - Benfica Lissabon, DAZN

Dienstag, 17. Juni, 3 Uhr: Flamengo - Espérance Tunis, DAZN

Dienstag, 17. Juni, 18 Uhr: Fluminense - Borussia Dortmund, Sat.1, Joyn, ran.de , DAZN

Dienstag, 17. Juni, 21 Uhr: River Plate - Urawa Red Diamonds, DAZN

Mittwoch, 18. Juni, 0 Uhr: Ulsan HD - Mamelodi Sundowns, DAZN

Mittwoch, 18. Juni, 3 Uhr: Monterrey - Inter Mailand, DAZN

Mittwoch, 18. Juni, 18 Uhr: Manchester City - Wydad Casablanca, DAZN

Mittwoch, 18. Juni, 21 Uhr: Real Madrid - Al Hilal, DAZN

Donnerstag, 19. Juni, 0 Uhr: Pachuca - Red Bull Salzburg, DAZN

Donnerstag, 19. Juni, 3 Uhr: Al Ain - Juventus Turin, DAZN

2. Spieltag - 19. bis 23. Juni 2025

Donnerstag, 19. Juni, 12 Uhr: Palmeiras - Al Ahly SC, DAZN

Donnerstag, 19. Juni, 15 Uhr: Inter Miami CF - FC Porto, DAZN

Donnerstag, 19. Juni, 15 Uhr: Seattle Sounders - Atlético Madrid, DAZN

Donnerstag, 19. Juni, 18 Uhr: Paris Saint-Germain - Botafogo FR, DAZN

Freitag, 20. Juni, 12 Uhr: Benfica Lissabon - Auckland City FC, DAZN

Freitag, 20. Juni, 14 Uhr: Flamengo - FC Chelsea, DAZN

Freitag, 20. Juni, 17 Uhr: Club León - Espérance Tunis, DAZN

Freitag, 20. Juni, 21 Uhr: FC Bayern München - Boca Juniors, Sat.1 , Joyn , ran.de, DAZN

Samstag, 21. Juni, 12 Uhr: Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund, Sat.1 , Joyn , ran.de , DAZN

Samstag, 21. Juni, 12 Uhr: Inter Mailand - Urawa Red Diamonds, DAZN

Samstag, 21. Juni, 18 Uhr: Fluminense - Ulsan HD FC, DAZN

Samstag, 21. Juni, 18 Uhr: River Plate - CF Monterrey, DAZN

Sonntag, 22. Juni, 12 Uhr: Juventus Turin - Wydad Casablanca, DAZN

Sonntag, 22. Juni, 15 Uhr: Real Madrid - Pachuca, DAZN

Sonntag, 22. Juni, 18 Uhr: Red Bull Salzburg - Al Hilal, DAZN

Sonntag, 22. Juni, 21 Uhr: Manchester City - Al Ain FC, DAZN

3. Spieltag - 23. bis 27. Juni 2025

Montag, 23. Juni, 21 Uhr: Atlético Madrid - Botafogo FR, DAZN

Montag, 23. Juni, 21 Uhr: Seattle Sounders - Paris Saint-Germain, DAZN

Dienstag, 24. Juni, 3 Uhr: Inter Miami CF - Palmeiras, DAZN

Dienstag, 24. Juni, 3 Uhr: FC Porto - Al Ahly SC, DAZN

Dienstag, 24. Juni, 21 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München, Sat.1 , Joyn , ran.de , DAZN

Dienstag, 24. Juni, 21 Uhr: Auckland City FC - Boca Juniors, DAZN

Mittwoch, 25. Juni, 3 Uhr: Club León - Flamengo, DAZN

Mittwoch, 25. Juni, 3 Uhr: Espérance Tunis - FC Chelsea, DAZN

Mittwoch, 25. Juni, 21 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC, Sat.1 , Joyn , ran.de , DAZN

Mittwoch, 25. Juni, 21 Uhr: Mamelodi Sundowns - Fluminense, DAZN

Donnerstag, 26. Juni, 3 Uhr: Urawa Red Diamonds - CF Monterrey, DAZN

Donnerstag, 26. Juni, 3 Uhr: Inter Mailand - River Plate, DAZN

Donnerstag, 26. Juni, 21 Uhr: Juventus Turin - Manchester City, DAZN

Donnerstag, 26. Juni, 21 Uhr: Wydad Casablanca - Al Ain FC, DAZN

Freitag, 27. Juni, 3 Uhr: Al Hilal - Pachuca, DAZN

Freitag, 27. Juni, 3 Uhr: Red Bull Salzburg - Real Madrid, DAZN

Achtelfinale - 28. Juni bis 2. Juli 2025

Samstag, 28. Juni 2025, 18 Uhr: Palmeiras – Botafogo, DAZN

Samstag, 28. Juni 2025, 22 Uhr: SL Benfica – Chelsea, DAZN

Sonntag, 29. Juni 2025, 18 Uhr: Paris SG – Inter Miami, DAZN

Sonntag, 29. Juni 2025, 22 Uhr: Flamengo – FC Bayern, DAZN, Sat.1, Joyn, ran.de

Montag, 30. Juni 2025, 21 Uhr: Inter Mailand – Fluminense, DAZN

Dienstag, 1. Juli 2025, 3 Uhr: Manchester City – Al-Hilal, DAZN

Dienstag, 1. Juli 2025, 21 Uhr: Real Madrid – Juventus Turin, DAZN

Mittwoch, 2. Juli 2025, 3 Uhr: Dortmund – Monterrey, DAZN, Sat.1, Joyn, ran.de

Viertelfinale - 4. Juli bis 5. Juli 2025

Freitag, 4. Juli 2025, 21 Uhr: Fluminense – Al-Hilal, DAZN

Samstag, 5. Juli 2025, 3 Uhr: Palmeiras – Chelsea, DAZN

Samstag, 5. Juli 2025, 18 Uhr: Paris SG – FC Bayern, DAZN, Sat.1, Joyn, ran.de

Samstag, 5. Juli 2025, 22 Uhr: Real Madrid – Dortmund, DAZN, Sat.1, Joyn, ran.de

Halbfinale - 8. Juli bis 9. Juli 2025

Dienstag, 8. Juli 2025, 21 Uhr: Fluminense – Chelsea, DAZN

Mittwoch, 9. Juli .2025, 21 Uhr: Paris SG – Real Madrid, DAZN

Finale - 13. Juli 2025

Sonntag, 13.7.25, 21 Uhr: Chealsea - Paris SG, DAZN, Sat.1, Joyn