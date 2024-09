UEFA bestätigt: Nach Handspiel im EM-Viertelfinale hätte es Elfmeter geben müssen

Es war zumindest hierzulande die meistdiskutierte Szene der Fußball-Europameisterschaft 2024. Im Viertelfinale des Turniers bekam der spanische Nationalspieler Marc Cucurella im Strafraum einen Schuss von seinem deutschen Kontrahenten Jamal Musiala an den Arm. Trotz Protesten ließ der Unparteiische Anthony Taylor das Spiel damals weiterlaufen.

Rund zwei Monate nach der Entscheidung gegen einen Handelfmeter hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) nun einen Fehler eingeräumt. In einem Bericht der Schiedsrichterkommission des Veranstalters stand, es „hätte ein Strafstoß verhängt werden müssen“. Am Montag veröffentlichte die spanische Online-Sportzeitung Relevo den Bericht.

UEFA-Schiedsrichterkommission will Regeln für Handspiel in Zukunft verschärfen

Demnach beschloss die Schiedsrichterkommission weiter, die Regelungen für Handspiele künftig zu verschärfen. „Nach den neuesten UEFA-Richtlinien sollte ein Hand-Ball-Kontakt, der einen Torschuss verhindert, härter bestraft werden und in den meisten Fällen sollte ein Strafstoß verhängt werden“, heißt es in dem UEFA-Bericht. Die einzige Ausnahme sei weiterhin, wenn sich der Arm des getroffenen Spielers oder der Spielerin sehr nahe am Körper befinde oder ihn berühre.

In Bezug auf das EM-Viertelfinale urteilten die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter nun, ein Spieler habe „den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, wodurch er sich selbst vergrößert hat“.

Viertelfinale der EM 2024: Deutschland verliert gegen Spanien

In dem Match Ende Juni hatte die Entscheidung des Unabhängigen Taylor dazu geführt, dass Spanien und Deutschland beim Stand 1:1 in die Verlängerung gingen. Der Videoassistent schaltete sich nicht ein. In der 119. Minute landete Mikel Merino den Entscheidungstreffer für Spanien und Deutschland schied aus dem Turnier aus. Die Iberer konnten sich schließlich auch im Finale gegen England durchsetzen und entschieden die Europameisterschaft für sich. (mit dpa)