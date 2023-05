Spielplan der Europa League 2022/23: Alle Termine und Live-Ticker

Hier finden Sie den Spielplan der UEFA Europa League 22/23, der alle Termine zeigt. Dazu bietet das Datencenter einen Live-Ticker für alle Spiele der EL.

Europa League 22/23: Die UEFA Europa League 22/23 startete am 8. September mit der Gruppenphase, das Endspiel ist für den 31. Mai 2023 in der Puskás Aréna in Budapest angesetzt. Der Gewinner der Europa League nimmt am UEFA Super Cup 2023 teil. Teilnehmer aus Russland wurden für diese Saison ausgeschlossen. Alle Infos zu den Auslosungen, der Qualifikation, Gruppenphase, den Play-offs und der K.o.-Runde, den Finals und dem Live-Ticker finden Sie im Anschluss.

Europa League 22/23: Die Auslosungen

Die Auslosungen für die einzelnen Phasen während der UEFA Europa League fanden zu folgenden Terminen statt:

Auslosung Qualifikation: 18. Juli 2022 (3. Qualifikationsrunde ) in Nyon , 2. August 2022 ( Play-offs)

18. Juli 2022 (3. ) in , 2. August 2022 ( Play-offs) Auslosung Gruppenphase : 26. August 2022

26. August 2022 Auslosung Play-offs der K.o.-Runde: 7. November 2022

7. November 2022 Auslosung Achtelfinale : 24. Februar 2023

: 24. Februar 2023 Auslosung Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel : 17. März 2023

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Termine und Spielplan der Europa League 2022

Budapest trägt das Endspiel der Europa League in der Saison 2022/23 aus. Ursprünglich war die Puskás Aréna bereits für 21/22 vorgesehen gewesen. Folgende Termine hat die UEFA für die Europa League Spiele 2022/23 angesetzt:

Qualifikation Europa League 22/23:

3. Qualifikationsrunde : 4. August 2022 Hinspiel, 11. August 2022 Rückspiel

: 4. August 2022 Hinspiel, 11. August 2022 Play-offs: 18. August 2022 Hinspiel, 25. August 2022 Rückspiel

Gruppenphase Europa League 22/23:

1. Spieltag: 8. September 2022

8. September 2022 2. Spieltag: 15. September 2022

15. September 2022 3. Spieltag : 6. Oktober 2022

: 6. Oktober 2022 4. Spieltag : 13. Oktober 2022

: 13. Oktober 2022 5. Spieltag : 27. Oktober 2022

: 27. Oktober 2022 6. Spieltag: 3. November 2022

K.o.-Phase der Europa League 22/23:

Lesen Sie dazu auch

Play-offs der K.o.-Runde : 16. Februar 2023 Hinspiel, 23. Februar 2023 Rückspiel

: 16. Februar 2023 Hinspiel, 23. Februar 2023 Achtelfinale : 9. März 2023 Hinspiel, 16. März 2023 Rückspiel

: 9. März 2023 Hinspiel, 16. März 2023 Viertelfinale : 13. April 2023 Hinspiel, 20. April 2023 Rückspiel

: 13. April 2023 Hinspiel, 20. April 2023 Halbfinale : 11. Mai 2023 Hinspiel, 18. Mai 2023 Rückspiel

: Endspiel : 31. Mai 2023

Liveticker zur EL 2022/23: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Alle Infos zur Europa League 2022/23 finden Sie in unserem Datencenter – und zwar zeitaktuell im Überblick: Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte. Wer zieht ins Europa League Finale in Budapest ein, wie ist der aktuelle Stand?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Außerdem gibt es eine Übertragung der Europa League 2022/23 live im TV und Stream.

Modus der Phasen der Europa League 22/23

Ähnlich der Champions League bestimmt sich die Einteilung in die Runden der Qualifikation nach den Verbandskoeffizienten der Fünfjahreswertung der UEFA (2020/21).

3. Qualifikationsrunde:

Die zehn Verlierer des Champions-Weg der 2. Qualifikationsrunde nehmen am Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde teil. Offene Auslosungen bestimmen die Partien. Die Gewinner erreichen die Play-offs, die Verlierer wechseln in den Champions-/Europa-League-Weg der Play-offs der Europa Conference League. Der Pokal- und Verfolgerweg der 3. Qualifikationsrunde steht den Pokalsiegern und Nachrückern aus den Verbänden auf Platz 16 und 17 offen. Auch die zwei Verlierer des Platzierungswegs der 2. Qualifikationsrunde nehmen teil.

Play-offs:

Teilnehmende der letzten Qualifikationsrunde sind die sieben Sieger der vorhergehenden Runde, die Pokalsieger der Verbände (Platz 9-15) sowie die sechs Verlierer des Champions-Wegs der 3. Qualifikationsrunde.

Gruppenphase:

Die Pokalsieger der Verbände (Platz 1-7), die zehn Sieger der Play-offs, die fünf Ligavertreter der Verbände und die vier Verlierer des Platzierungswegs der 3. Qualifikationsrunde nehmen an der Gruppenphase teil. Das sind 32 Mannschaften, die an den Start gehen, darunter auch die zwei Verlierer des Platzierungswegs der Play-offs sowie die vier Verlierer des Champions-Wegs der Play-offs.

Topf 1:

Manchester United, AS Rom, FC Arsenal, Lazio Rom Sporting Braga

Topf 1 oder 2:

Stade Rennes, Feyenoord Rotterdam

Topf 1, 2, 3 oder 4:

Vier Verlierer des Meisterwegs der Champions-League-Play-offs

Vier Verlierer des Platzierungswegs der 4. Quali-Runde der CL

der 4. Quali-Runde der CL Zwei Verlierer des Platzierungswegs der Champions League-Play-offs

der Champions League-Play-offs Zehn Sieger der Play-offs

Topf 1, 2 oder 3:

Real Sociedad

Topf 2, 3 oder 4:

FC Nantes, SC Freiburg, 1. FC Union Berlin, Betis Sevilla

Europa League 2022/2023: Spiele im Achtelfinale

Die Gruppenphase und die Playoffs sind beendet und drei deutsche Teams sind weiter gekommen. Der SC Freiburg konnte sich aufgrund der guten Leistungen in der Gruppenphase bereits sicher für das Achtelfinale qualifizieren - ebenfalls wie alle anderen Gruppensieger. Union Berlin sowie Bayer Leverkusen haben sich im Februar über die Playoffs für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Hinspiele im Achtelfinale der Europa League 22/23 am 9. März 2023:

Schachtar Donezk - Feyenoord Rotterdam

- Sporting Lissabon - FC Arsenal

- Union Berlin - Union Saint-Gilloise

- Union Saint-Gilloise Bayer Leverkusen - Ferencváros Budapest

- Manchester United - Betis Sevilla

- AS Rom - Real Sociedad

- Juventus Turin - SC Freiburg

- FC Sevilla - Fenerbahçe Istanbul

Achtelfinal-Rückspiele am 16. März 2023 in der Europa League:

Feyenoord Rotterdam - Schachtar Donezk

- FC Arsenal - Sporting Lissabon

- Union Saint-Gilloise - Union Berlin

Ferencváros Budapest - Bayer Leverkusen

- Betis Sevilla - Manchester United

- Real Sociedad - AS Rom

- SC Freiburg - Juventus Turin

- Fenerbahçe Istanbul - FC Sevilla

Europa League 2022/2023: Die Gegner im Viertelfinale am 13. und 20. April 2023

Viertelfinal-Hinspiele am 13. April 2023 in der Europa League:

Manchester United - FC Sevilla

- Juventus Turin - Sporting Lissabon

- Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

- Union Saint-Gilloise Feyenoord Rotterdam - AS Roma

Viertelfinal-Rückspiele am 20. April 2023 in der Europa League:

FC Sevilla - Manchester United

- Sporting Lissabon - Juventus Turin

- Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen

AS Roma - Feyenoord Rotterdam

Europa League 2022/2023: Spiele im Halbfinale

In der diesjährigen Saison der Europa League steht als nächstes das Halbfinale an. Bayer Leverkusen ist die einzige Mannschaft, die aus der Bundesliga noch dabei ist.

Das sind die Hinspiele im Halbfinale der Europa League am 11. Mai 2023:

AS Rom - Bayer Leverkusen

Juventus Turin - FC Sevilla

Das sind die Rückspiele im Halbfinale der Europa League am 18. Mai 2023: