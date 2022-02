UEFA Nations League 2022/23: Spielplan, Termine und Gruppen

Wie gestaltet sich der Spielplan des neuen Europa-Pokals? Welche Termine müssen sich Fußballfans merken? In welcher Gruppe spielt Deutschland? Lesen Sie hier Wissenswertes rund um die Nations League 2022.

Nations League 2022: Seit der Saison 2018/2019 ist die UEFA Nations League eines der wichtigsten Fußballturniere der europäischen Herren-Nationalmannschaften. Die Ergebnisse haben Einfluss auf die Qualifikation für die anstehenden Welt- und Europameisterschaften. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu Terminen, Spielplan, Zeiten, Gruppen, Qualifikation, Modus und Pokal der UEFA Nations League 2022/2023.

Kalender der Nations League 2022/2023: Die Termine im Überblick

Die Nations League 2022 startet am 2. Juni 2022 mit dem 1. Spieltag. Das Finale und das Spiel um Platz 3 finden am 18. Juni 2023 statt. Das sind die Termine des Nations League Kalenders in der Saison 2022/2023 im Überblick:

Play-outs: 24. und 25. März, 28. und 29. März 2022

24. und 25. März, 28. und 29. März 2022 Spieltage 1 und 2: 2. bis 7. Juni 2022

2. bis 7. Juni 2022 Spieltage 3 und 4: 9. bis 14. Juni 2022

9. bis 14. Juni 2022 Spieltage 5 und 6: 22. bis 27. September 2022

22. bis 27. September 2022 Auslosung der Endrunde : tba

tba Halbfinale: 14. und 15. Juni 2023

14. und 15. Juni 2023 Finale und Spiel um Platz 3: 18. Juni 2023

18. Juni 2023 Play-outs: 21. und 23. März, 24. und 26. März 2024

Auslosung der Nations League Gruppen: Ligen und Teilnehmer 22

Die Ligaauslosung und Auslosung der Gruppenphase geschah am 16. Dezember 2021 in Nyon. Alle 55 UEFA-Mitgliedsverbände nehmen an der Nations League teil und werden in vier Ligen (A, B, C, D) aufgeteilt. Die Aufteilung basiert auf den Ergebnissen der letzten UEFA Nations League 2020/21. League A, B und C wurden in vier Gruppen á vier Teams geteilt, League D in zwei Gruppen á zwei bzw. drei Teams. Die Gruppenzuteilung wurde über Töpfe ausgelost. Welches Team in welchem Lostopf landet, entscheidet die Platzierungsliste der UEFA.

Das sind die Ligen und Gruppen der Nations League 2022/2023:

Liga A: Platz 1 bis 16

Gruppe 1: Frankreich , Dänemark , Kroatien , Österreich

, , , Gruppe 2: Spanien , Portugal , Schweiz , Tschechische Republik

, , , Gruppe 3: Italien , Deutschland , England , Ungarn

, , , Gruppe 4: Belgien , Niederlande , Polen, Wales

Liga B: Platz 17 bis 32

Gruppe 1: Ukraine , Schottland , Republik Irland , Armenien

, , Republik , Gruppe 2: Island , Russland , Israel, Albanien

, , Israel, Gruppe 3: Bosnien und Herzegowina , Finnland , Rumänien , Montenegro

, , , Gruppe 4: Schweden, Norwegen , Serbien , Slowenien

Liga C: Platz 33 bis 48

Gruppe 1: Türkei , Luxemburg , Litauen , Färöer-Inseln

, , , Gruppe 2: Nordirland , Griechenland , Kosovo , Zypern / Estland

, , , / Gruppe 3: Slowakei , Belarus , Aserbaidschan , Kasachstan / Moldawien

, , , / Gruppe 4: Bulgarien , Nordmazedonien , Georgien , Gibraltar

Liga D: Platz 49 bis 55

Gruppe 1: Liechtenstein , Kasachstan / Moldawien , Andorra , Lettland

, / , , Gruppe 2: Malta , Zypern / Estland , San Marino

Die vier Gruppenletzten der Liga C bei der Nations League 2020/21 spielen im März 2022 darum, wer in die D Liga absteigt: Kasachstan tritt gegen Moldawien an, Zypern gegen Estland.

Gesamter Spielplan der Nations League 2022 mit Datum, Uhrzeit und Begegnungen

Wann spielt Deutschland in der Gruppenphase der Nations League 2022/2023? Wann steigt die Endrunde? Der gesamte Zeitplan mit allen Begegnungen der Nations League 2022 inklusive Terminen, Uhrzeit und Datum im Spielplan:

Spieltag 1, Donnerstag, 2. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A2 Tschechische Republik - Schweiz 20.45 Uhr A2 Spanien - Portugal 20.45 Uhr B2 Albanien - Russland 20.45 Uhr B2 Israel - Island 20.45 Uhr B4 Serbien - Norwegen 20.45 Uhr B4 Slowenien - Schweden 20.45 Uhr C2 Zypern / Estland - Kosovo 20.45 Uhr C2 Nordirland - Griechenland 18.00 Uhr C4 Georgien - Gibraltar 20.45 Uhr C4 Bulgarien - Nordmazedonien 20.45 Uhr D2 Zypern / Estland - San Marino

Spieltag 1, Freitag 3. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A1 Kroatien - Österreich 20.45 Uhr A1 Frankreich - Dänemark 20.45 Uhr A4 Belgien - Niederlande 20.45 Uhr A4 Polen - Wales 16.00 Uhr/20.45 Uhr C3 Kasachstan / Moldawien - Aserbaidschan 20.45 Uhr C3 Slowakei - Belarus 20.45 Uhr D1 Lettland - Andorra 20.45 Uhr D1 Liechtenstein - Kasachstan / Moldawien

Spieltag 1, Samstag 4. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 18.00 Uhr A3 Ungarn - England 20.45 Uhr A3 Italien - Deutschland 15.00 Uhr B1 Schottland - Armenien 20.45 Uhr B1 Irland - Ukraine 18.00 Uhr B3 Finnland - Bosnien und Herzegowina 20.45 Uhr B3 Montenegro - Rumänien 18.00 Uhr C1 Litauen - Luxemburg 20.45 Uhr C1 Türkei - Färöer Inseln

Spieltag 2, Sonntag, 5. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A2 Tschechische Republik - Spanien 20.45 Uhr A2 Portugal - Schweiz 20.45 Uhr B4 Serbien -Slowenien 20.45 Uhr B4 Schweden - Norwegen 18.00 Uhr / 15.00 Uhr

C2 Zypern / Estland - Nordirland 20.45 Uhr C2 Kosovo - Griechenland 18.00 Uhr

C4 Gibraltar - Nordmazedonien 20.45 Uhr C4 Bulgarien - Georgien 15.00 Uhr / 18.00 Uhr

D2 San Marino - Malta

Spieltag 2, Montag, 6. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A1 Österreich - Dänemark 20.45 Uhr A1 Kroatien - Frankreich 20.45 Uhr A4 Belgien - Polen 20.45 Uhr A4 Wales - Niederlande 20.45 Uhr B2 Island - Albanien 20.45 Uhr B2 Israel - Russland 20.45 Uhr C3 Belarus - Aserbaidschan 20.45 Uhr C3 Slowakei - Kasachstan / Moldawien 20.45 Uhr D1 Andorra - Kasachstan / Moldawien 20.45 Uhr D1 Lettland - Liechtenstein

Spieltag 2, Dienstag, 7. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A3 Deutschland - England 20.45 Uhr A3 Italien - Ungarn 18.00 Uhr

B1 Armenien - Republik Irland 20.45 Uhr B1 Schottland - Ukraine 20.45 Uhr B3 Bosnien und Herzegowina - Rumänien 20.45 Uhr B3 Finnland - Montenegro 20.45 Uhr C1 Färöer Inseln - Luxemburg 20.45 Uhr C1 Litauen - Türkei

Spieltag 3, Donnerstag, 9. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A2 Portugal - Tschechische Republik 20.45 Uhr A2 Schweiz - Spanien 20.45 Uhr B4 Norwegen - Slowenien 20.45 Uhr B4 Schweden - Serbien 20.45 Uhr C2 Griechenland - Zypern / Estland 20.45 Uhr C2 Kosovo - Nordirland 20.45 Uhr C4 Gibraltar - Bulgarien 20.45 Uhr C4 Nordmazedonien - Georgien 20.45 Uhr D2 Malta - Zypern / Estland

Spieltag 3, Freitag, 10. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A1 Österreich - Frankreich 20.45 Uhr A1 Dänemark - Kroatien 20.45 Uhr A4 Niederlande - Polen 20.45 Uhr A4 Wales - Belgien 20.45 Uhr B2 Albanien - Israel 20.45 Uhr B2 Russland - Island 18.00 Uhr

C3 Aserbaidschan - Slowakei 20.45 Uhr C3 Belarus - Kasachstan / Moldawien 16.00 Uhr / 20.45 Uhr

D1 Kasachstan / Moldawien - Lettland 20.45 Uhr D1 Andorra - Liechtenstein

Spieltag 3, Samstag, 11. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A3 England - Italien 20.45 Uhr A3 Ungarn - Deutschland 18.00 Uhr

B1 Republik Irland - Schottland 20.45 Uhr B1 Ukraine - Armenien 15.00 Uhr

B3 Montenegro - Bosnien und Herzegowina 20.45 Uhr B3 Rumänien - Finnland 18.00 Uhr

C1 Färöer Inseln - Litauen 20.45 Uhr C1 Luxemburg - Türkei

Spieltag 4, Sonntag, 12. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A2 Spanien - Tschechische Republik 20.45 Uhr A2 Schweiz - Portugal 18.00 Uhr

B4 Norwegen - Schweden 20.45 Uhr B4 Slowenien - Serbien 15.00 Uhr

C2 Nordirland - Zypern / Estland 20.45 Uhr C2 Griechenland - Kosovo 18.00 Uhr

C4 Georgien - Bulgarien 18.00 Uhr

C4 Nordmazedonien - Gibraltar 20.45 Uhr D2 Malta - San Marino

Spieltag 4, Montag 13. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A1 Dänemark - Österreich 20.45 Uhr A1 Frankreich - Kroatien 20.45 Uhr A4 Niederlande - Wales 20.45 Uhr A4 Polen - Belgien 20.45 Uhr B2 Island - Israel 20.45 Uhr B2 Russland - Albanien 16.00 Uhr / 20.45 Uhr

C3 Kasachstan / Moldawien - Slowakei 18.00 Uhr

C3 Aserbaidschan - Belarus

Spieltag 4, Dienstag, 14. Juni 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A3 England - Ungarn 20.45 Uhr A3 Deutschland - Italien 18.00 Uhr

B1 Armenien - Schottland 20.45 Uhr B1 Ukraine - Republik Irland 20.45 Uhr B3 Bosnien und Herzegowina - Finnland 20.45 Uhr B3 Rumänien - Montenegro 20.45 Uhr C1 Luxemburg - Färöer Inseln 20.45 Uhr C1 Türkei - Litauen 16.00 Uhr / 20.45 Uhr

D1 Kasachstan / Moldawien - Andorra 20.45 Uhr D1 Liechtenstein - Lettland

Spieltag 5, Donnerstag, 22. September

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A1 Kroatien - Dänemark 20.45 Uhr A1 Frankreich - Österreich 20.45 Uhr A4 Belgien - Wales 20.45 Uhr A4 Polen - Niederlande 20.45 Uhr C1 Litauen - Färöer Inseln 20.45 Uhr C1 Türkei - Luxemburg 16.00 Uhr / 20.45 Uhr

C3 Kasachstan / Moldawien - Belarus 20.45 Uhr C3 Slowakei - Aserbaidschan 20.45 Uhr D1 Lettland - Kasachstan / Moldawien 20.45 Uhr D1 Liechtenstein - Andorra

Spieltag 5, Freitag, 23. September

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A3 Deutschland - Ungarn 20.45 Uhr A3 Italien - England 18.00 Uhr

B1 Armenien - Ukraine 20.45 Uhr B1 Schottland - Republik Irland 20.45 Uhr B3 Bosnien und Herzegowina - Montenegro 20.45 Uhr B3 Finnland - Rumänien 18.00 Uhr

C4 Georgien - Nordmazedonien 20.45 Uhr C4 Bulgarien - Gibraltar 20.45 Uhr D2 Zypern / Estland - Malta

Spieltag 5, Samstag, 24. September

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A2 Tschechische Republik - Portugal 20.45 Uhr A2 Spanien - Schweiz 15.00 Uhr

B2 Island - Russland 20.45 Uhr B2 Israel - Albanien 18.00 Uhr

B4 Slowenien - Norwegen 20.45 Uhr B4 Serbien - Schweden 18.00 Uhr

C2 Nordirland - Kosovo 20.45 Uhr C2 Zypern / Estland - Griechenland

Spieltag 6, Sonntag, 25. September 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A1 Österreich - Kroatien 20.45 Uhr A1 Dänemark - Frankreich 20.45 Uhr A4 Niederlande - Belgien 20.45 Uhr A4 Wales - Polen 20.45 Uhr C1 Färöer Inseln - Türkei 20.45 Uhr C1 Luxemburg - Litauen 18.00 Uhr

C3 Aserbaidschan - Kasachstan / Moldawien 18.00 Uhr

C3 Belarus - Slowakei 15.00 Uhr

D1 Andorra - Lettland 15.00 Uhr

D1 Kasachstan / Moldawien - Liechtenstein

Spieltag 6, Montag, 26. September 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A3 England - Deutschland 20.45 Uhr A3 Ungarn - Italien 20.45 Uhr B1 Republik Irland - Armenien 20.45 Uhr B1 Ukraine - Schottland 20.45 Uhr B3 Montenegro - Finnland 20.45 Uhr B3 Rumänien - Bosnien und Herzegowina 20.45 Uhr C4 Gibraltar - Georgien 20.45 Uhr C4 Nordmazedonien - Bulgarien 20.45 Uhr D2 San Marino - Zypern / Estland

Spieltag 6, Dienstag, 27. September 2022

Uhrzeit Liga/Gruppe Spiel 20.45 Uhr A2 Portugal - Spanien 20.45 Uhr A2 Schweiz - Tschechische Republik 20.45 Uhr B2 Albanien - Island 20.45 Uhr B2 Russland - Israel 20.45 Uhr B4 Norwegen - Serbien 20.45 Uhr B4 Schweden - Slowenien 20.45 Uhr C2 Griechenland - Nordirland 20.45 Uhr C2 Kosovo - Zypern

Endrunde

Datum

Uhrzeit Spiel 14. Juni 2023 20.45 Uhr Halbfinale 1 15. Juni 2023 20.45 Uhr Halbfinale 2 18. Juni 2023 tba Spiel um Platz 3 18. Juni 2023 20.45 Uhr Finale

Ablauf der Nations League 2022: Modus, Ergebnisse, Abschlusstabelle

Die Gruppenphase der Nations League 2022 wird im Juni und September 22 als Rundenturnier bestritten. Jede Mannschaft spielt innerhalb ihrer Gruppe gegen alle Gegner ein Hin- und Rückspiel. Das Gesamtergebnis wird in Punkten bemessen. Ein Sieg bringt der Mannschaft drei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt.

Nach der Gruppenphase im Juni und September stehen die vier Mannschaften, die vier Sieger der Liga A, fest, die in die Endrunde der Nations League 2022 einziehen, also aufsteigen. Die vier Gruppenletzten der Ligen A und B steigen jeweils eine Liga ab. Die Gruppensieger in den Ligen B, C und D steigen jeweils eine Liga auf. So ergeben sich die Ligen der nächsten Nations League 2024/2025. Aus insgesamt zehn Faktoren, darunter Liga, Punktzahl, Tordifferenz, Gruppenrang aber auch Fair-Play-Quotient ergibt sich eine Abschlusstabelle mit den Platzierungen von allen 55 Mitgliedsverbänden.

Die Schlusstabelle der Nations League ist Ausgangspunkt für die Aufteilung der Qualifikationsgruppen der UEFA für anstehende Europa- und Weltmeisterschaften, European Qualifiers genannt. Außerdem bestimmen die Ergebnisse der Nations League die Plätze für die Play-offs bei der nächsten Europa- und Weltmeisterschaft.

Pokal, Preisgeld und Sieger der UEFA Nations League

Am 18. Juni steht das Gewinnerteam der UEFA Nations League 2022 fest. Den Siegern wird der Wanderpokal der UEFA Nations League überreicht, den sie bis zum Finale der nächsten Nations League behalten dürfen. Der Pokal der Nations League wurde bei der Ligaauslosung 2018/19 in Lausanne vorgestellt. Er symbolisiert eine Fahne, die sich elegant um einen Fahnenmast legt und die 55 Mitgliedsverbände der UEFA repräsentiert. Der Pokal ist an das Logo der Nations League angelehnt und aus Sterling-Silber gefertigt. Er wiegt 7,5 kg und ist 71 cm hoch.

Darüber hinaus erhält das Siegerteam ein Preisgeld von etwa 7,5 Millionen Euro. Die Gruppensieger gewinnen ebenfalls ein gestaffeltes Preisgeld. Alle teilnehmenden Verbände erhalten ein Startgeld. Insgesamt werden bei der UEFA Nations League etwa 76,25 Millionen Euro Preisgeld, "Solidaritäts- und Bonuszahlungen", ausgeschüttet.

Das sind die bisherigen Sieger der Nations League:

Jahr

Finale & Sieger Spiel um Platz 3 2018/2019 Portugal 1 : 0 Niederlande England 6 : 5 Schweiz 2020/2021 Frankreich 2 : 1 Spanien Italien 2 : 1 Belgien