"Man City ringt Sevilla nach Elfmeterschießen nieder": Pressestimmen zum Super Cup

"Nicht hochklassig, aber spannend" war der UEFA Super Cup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla. Im Elfmeterschießen konnte sich der Champions-League-Sieger den Titel sichern.

Manchester City hat die nächste Trophäe abgeräumt. Im Elfmeterschießen gewann der Triple-Sieger aus England erstmals den UEFA-Super Cup gegen den FC Sevilla. Youssef En-Nesyri (25.) traf in der regulären Spielzeit für den spanischen Rekordgewinner des kleinen Fußball-Europapokals, Cole Palmer (63.) glich für Manchester aus. Eine Verlängerung gab es nicht.

UEFA Super Cup: Pressestimmen zu Man City - Sevilla aus Deutschland

"Manchester City sichert sich nach dem ersten Champions-League-Titel im Juni auch den ersten UEFA-Supercup. Nach einem intensiven Spiel musste das Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers herhalten. Gudelj versagten letztlich die Nerven." - Kicker

"Erstmals in der Vereinsgeschichte gewinnt Manchester City den UEFA-Supercup. Starcoach Pep Guardiola zieht damit mit einer Trainer-Ikone gleich. Es wird aber auch deutlich, welche Probleme in der nächsten Zeit auf City wohl warten werden." - Sport1

"Nach einem Elfmeter-Krimi in Piräus hat sich Manchester City am Mittwochabend im Stadion Georgios Karaiskakis vor 33.000 Zuschauern gegen den FC Sevilla Europas Super Cup geholt. (...) Trotz des Erfolgs wurde aber eines deutlich. Der Abgang von Ilkay Gündogan und der langfristige Ausfall von Spielmacher Kevin De Bruyne sind offenbar auch für die Überflieger von der Insel nicht so einfach zu verkraften." - Sportschau

"Manchester City ringt FC Sevilla nach Elfmeterschießen nieder und holt den Super Cup" - Eurosport

"Der Champions-League-Gewinner ringt den Europa-League-Champion nieder: Manchester City hat sich erstmals den Uefa Supercup gesichert." - Spiegel

"Pep Guardiola gewinnt mit seinen Himmelblauen auch den europäischen Supercup gegen den FC Sevilla. Dabei sah es zunächst so aus, als könne der Europa-League-Sieger den englischen Meister ärgern." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Das traditionelle Kräftemessen der Europapokal-Gewinner war nicht hochklassig, aber spannend. Manchester City tat sich lange schwer. Entschieden wird das Spiel um den silbernen UEFA-Supercup im Elfmeterschießen." - Welt

Man City - Sevilla: Internationale Pressestimmen zum UEFA Super Cup

"Manchester City erhob sich aus den Ruinen der griechischen Hauptstadt und holte sich die vierte Trophäe des Sommers." - The Sun

"Griechischer Blitz! Man City erweitert seine Sammlung um eine weitere Trophäe, indem die Blues Sevilla im Elfmeterschießen besiegen und sich in Athen den UEFA-Superpokal sichern." - Mirror

"Typisch. Mehr als 53 Jahre lang gewinnt man keinen Europapokal, und dann kommen gleich zwei auf einmal. Um den UEFA-Superpokal hier im Georgios-Karaiskakis-Stadion zu gewinnen, war von Manchester City keine übermenschliche Anstrengung erforderlich, wie es beim Gewinn der Champions League und dem Erreichen des Triple im Juni der Fall war." - Daily Mail

"Ein Fehler von Gudelj im letzten Elfmeter des Elfmeterschießens und der Erfolg aller City-Spieler bescherten dem Champions-League-Meister den europäischen Superpokal, der viel gelitten hat, um Sevilla zu besiegen." - El País

"Sevilla bringt Guardiolas City an seine Grenzen und verliert den Supercup im letzten Elfmeter." - El Mundo

"Die Geschichte wird Nemanja Gudelj als den Spieler in Erinnerung behalten, der im siebten Supercup-Finale für Sevilla in Athen den fünften Elfmeter verschoss." - Marca