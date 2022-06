UEFA U19-EM: Spielplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die Infos zur UEFA U19-EM 2022: Alles zu Spielplan, Termine, Gruppen, Übertragung der Spiele - ob im TV oder im Live-Stream - erfahren Sie hier.

Die Endrunde der U19-Fußball-EM fiel in den vergangenen beiden Jahren aus. 2022 treten nun acht Teams in der Slowakei an, um neben dem U19-Europameistertitel auch eine Qualifikation für die U20-WM 2023 in Indonesien zu erringen. Die U19 aus Deutschland ist nicht unter den Teams, die Gruppenphase bestreiten die Slowakei als Gastgeber, Rumänien, Italien und Frankreich in Gruppe A. In Gruppe B treten die U19-Mannschaften aus England, Israel, Serbien und Österreich gegeneinander an.

Spielplan und Termine der UEFA U19-EM 2022: Gruppenspielplan und Endspiele

Die Gruppenphase dauert vom 18. Juni bis 25. Juni 2022. Die zwei besten U19-Teams beider Gruppen treten in den Halbfinal-Spielen am 28. Juni 2022 gegeneinander an. Am 1. Juli findet das Finale der UEFA U19-Europameisterschaft statt.

Samstag, 18. Juni 2022: Spieltag 1

17.30 Uhr: Slowakei vs. Frankreich , Štadión Antona Malatinského, Trnava (SVK)

20 Uhr: Italien vs. Rumänien , DAC Arena, Dunajska Streda (SVK)

Sonntag, 19. Juni 2022: Spieltag 1

17.30 Uhr: Serbien vs. Israel, FK Pohronie , Žiar nad Hronom (SVK)

vs. Israel, , Žiar nad Hronom (SVK) 20 Uhr: England vs. Österreich , Štadión SNP, Banská Bystrica (SVK) - TV-Übertragung via ORF Sport +

Dienstag, 21. Juni 2022: Spieltag 2

17.30 Uhr: Slowakei vs. Italien , Štadión Antona Malatinského, Trnava

vs. , Štadión Antona Malatinského, 20 Uhr: Rumänien vs. Frankreich , DAC Arena, Dunajska Streda

Mittwoch, 22. Juni 2022: Spieltag 2

17.30 Uhr: Israel vs. Österreich , FK Pohronie , Žiar nad Hronom - TV-Übertragung via ORF Sport +

, , Žiar nad Hronom - TV-Übertragung via + 20 Uhr: England vs. Serbien , Štadión SNP, Banská Bystrica

Freitag, 24. Juni 2022: Spieltag 3

17.30 Uhr: Rumänien vs. Slowakei , Štadión Antona Malatinského, Trnava

vs. , Štadión Antona Malatinského, 17.30 Uhr: Frankreich vs. Italien , DAC Arena, Dunajska Streda

Samstag, 25. Juni 2022: Spieltag 3

20 Uhr: Israel vs. England , FK Pohronie , Žiar nad Hronom

, , Žiar nad Hronom 20 Uhr: Österreich vs. Serbien , Štadión SNP, Banská Bystrica - TV-Übertragung via ORF Sport +

Dienstag, 28. Juni 2022: Halbfinale

17 / 20 Uhr: HF1 Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B, Trnava oder Dunajská Streda

17 / 20 Uhr: HF2 Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A , Trnava oder Dunajská Streda

Play-off zur FIFA U20-WM

17 Uhr: Dritter Gruppe A vs. Dritter Gruppe B, NTC Senec, Senec

Freitag, 1. Juli 2022: Finale

20 Uhr: Sieger HF1 vs. Sieger HF2, Štadión Antona Malatinského, Trnava

Übertragung der UEFA U19-Europameisterschaft im Free-TV oder Live-Stream?

Ob die Spiele der UEFA Fußball-EM der U19-Teams im Fernsehen übertragen werden, hängt vom jeweiligen Land der Zuschauenden ab. In Deutschland gibt es keinen öffentlichen Rundfunkpartner, der die Gruppenspiele, die Halbfinals oder das Finale der U19-EM 2022 überträgt. Der ORF ist offizieller Übertragungspartner in Österreich, sodass einige Zuschauende in Süddeutschland die Partien von Team Austria im österreichischen Free-TV sehen können.

Zudem haben Fußball-Fans die Chance, die Spiele der U19-EM 22 im Live-Stream auf uefa.tv zu verfolgen.

UEFA EM-Finale der U19 nach zwei Jahren möglich

Zahlreiche Verschiebungen gingen der Austragung der U19-Europameisterschaft voran: Das europäische U19-Turnier sollte 2020 in Nordirland ausgetragen werden, die Corona-Pandemie machte eine endgültige Absage im Spätherbst 2020 notwendig. Auch die für 2021 in Rumänien geplante EM der U19-Mannschaften fiel der Infektionslage bzw. den Bedenken des Exekutivkomitees zum Opfer. Reisen bzw. die Austragung von Mini-Turnieren gefährdeten die jungen Spieler zu sehr, erklärten die Verantwortlichen damals.

Austragungsorte der U19-EM 2022 in der Slowakei

Die Gruppenspiele, die Halbfinals und das Finale der UEFA U19-EM werden in vier verschiedenen Fußballstadien der Slowakei ausgetragen. Mit 18.100 Zuschauerplätzen ist das Štadión Antona Malatinského in Trnava der größte der vier Austragungsorte. Das U19-EM-Finale findet hier statt sowie die Gruppenspiele der Gruppe A. Das kleinste der vier Stadien, FK Pohronie in Žiar nad Hronom, bietet 2300 Zuschauenden Platz.