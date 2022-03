Ukrainischer Schwimmer Govorov fordert härtere Sanktionen für Russland

Exklusiv Der Weltrekordhalter will zusammen mit anderen Sportlern Druck auf den Weltverband ausüben: "Wir verhängen die gleichen Sanktionen für Krieg wie für Doping."

Andrii Govorov ist einer der besten Schwimmer seiner Generation – und Ukrainer. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht der 29-Jährige darüber, wie enttäuscht er von den aus seiner Sicht unzureichenden Sanktionen des Schwimm-Weltverbands Fina gegen Russland ist und wie er diesen Umstand ändern möchte: "Die Fina macht nichts, weil Russen großen Einfluss innerhalb der Fina haben. Vladimir Salnikov, der Präsident des russischen Schwimmverbandes, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel Geld die zahlen, aber die bisherigen Sanktionen sind ja nicht einmal Sanktionen."

Russland ist schon seit dem Dopingskandal sanktioniert und dürfe nur unter neutraler Flagge starten. "Wir verhängen also die gleichen Sanktionen für einen Krieg wie für Doping. Was soll das? Ich bereite gerade ein Statement vor, um die ganze Schwimmgemeinschaft um Unterstützung zu bitten, dass die Fina härtere Sanktionen verhängt. Dafür spreche ich mit anderen bekannten Schwimmerinnen und Schwimmern. Wenn wir zusammenhalten, können wir die Fina zum Handeln zwingen."

Govorovs Frau und sein Kind flohen kurz vor den Krieg nach Polen

Das Leid des Kriegs hat der Weltrekordhalter über 50 Meter Schmetterling aus eigener Erfahrung erlebt, seine Frau und sein Kind hielten sich bis zum Start des Kriegs in der Ukraine auf. "Die beiden haben das Land einen Tag vor dem Beginn der Kriegshandlungen verlassen. Ich hatte eine Vorahnung, dass es so schlimm werden könnte und habe ihnen gesagt, sie sollen sofort nach Polen fahren. (…) Andere Freunde sind mitten im Kriegsgebiet. Das ist alles sehr schwierig für mich." Die psychische Belastung des Kriegs mache ihm zu schaffen: "Es fällt mir unglaublich schwer, mich in Form zu halten. Bevor alles anfing, war ich in einer sehr guten Verfassung. Aber seit zehn Tagen schlafe ich sehr schlecht, vielleicht drei oder vier Stunden. Die restliche Zeit telefoniere und organisiere ich."

Nicht nachvollziehen kann Govorov die Begründung für den Krieg, wonach Russland die russische Community in der Ukraine befreien wolle. Govorov, der selbst russisch sprechender Ukrainer ist, sagte dazu: "Ich habe da gelebt, ich bin durchs ganze Land gereist, ich war überall in der Ukraine. Ich habe immer russisch gesprochen und bin nicht ein einziges Mal als jemand behandelt worden, der kein Ukrainer ist. Das ist in etwa so, als wenn du mit einem bayerischen Dialekt nach Norddeutschland fährst. Die Leute merken, dass du aus einem anderen Teil des Landes kommst. Aber trotzdem gehörst du zum gleichen Land. Wenn ich Interviews gegeben habe, habe ich das auf Russisch gemacht. Und das war nie ein Problem."

