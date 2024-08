Keine klare Mehrheit für Olympia in Deutschland

Deutschland will sich möglicherweise um Olympische Spiele bewerben - doch in der Bevölkerung gibt es dafür bislang keine klare Unterstützung. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 44 Prozent der Befragten an, eine Olympia-Bewerbung zu befürworten. 37 Prozent lehnen sie hingegen ab, 19 Prozent haben keine klare Meinung dazu.

Die Bundesregierung hatte zuletzt den Weg für eine deutsche Olympia-Bewerbung offiziell frei gemacht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unterzeichnete Anfang August bei den Sommerspielen in Paris die Grundlagenvereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den an einer Bewerbung interessierten Bundesländern und Städten. Die Bundesregierung bevorzugt dabei eine Bewerbung um die Sommerspiele 2040.

Für die Umfrage hat YouGov vom 9. bis zum 13. August 2354 Menschen ab 18 Jahren befragt.