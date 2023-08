Umfrage

Studie aus Augsburg prognostiziert dem Vereinssport eine düstere Zukunft

Plus Ein gängiges Vorurteil lautet: Kinder und Jugendliche hängen nur noch am Handy. Eine aktuelle Studie zeigt, dass das massive Auswirkungen auf den Sport haben könnte.

Manch Elternteil mag bekannt vorkommen, was in den folgenden Zeilen steht. Es geht um die Jugend und das Thema Sport. Das Augsburger Institut für Generationenforschung hat untersucht, ob und für welchen Sport sich die Generation Z (Jahrgänge 1995 bis 2010) interessiert. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Spitz formuliert: Das Handy hat dem Sportverein den Rang abgelaufen. Die Konsequenzen reichen weit. Vom persönlichen Sportverhalten bis hin zum Sportkonsum. Großereignisse wie die Fußball-WM der Frauen, die im Moment stattfindet, oder die EM der Männer im kommenden Sommer hätten unter Jugendlichen einen deutlich geringeren Stellenwert als früher, sagt Rüdiger Maas.

Der Psychologe leitet das Institut und hat die aktuelle Studie erstellt. Er prognostiziert, "dass wir einen Großteil der Jugendlichen für den Sport verlieren werden. Und das hat enorme Folgen, schon jetzt ist jedes vierte Kind in Bayern übergewichtig." Noch fehlten Langzeitstudien, um diese These zu untermauern. "Aber ich frage mich, woher es mit 20, 30 oder 40 Jahren kommen soll, wenn es in der Kindheit schon keinen Bezug zum Sport gibt."

