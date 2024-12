23-Jähriger nach Absturz mit Segelflieger schwer verletzt

Ein Mann ist in Fürstenzell (Landkreis Passau) mit einem Segelflieger abgestürzt und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war im Landeanflug, wie die Polizei mitteilte. Das Segelflugzeug stürzte nach ersten Erkenntnissen aus etwa 50 Metern Höhe auf ein an die Landebahn angrenzendes Feld. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ursache des Absturzes am Freitag war laut Polizei zunächst unklar. Das Sportflugzeug sei bei dem Absturz wohl zerstört worden.

Absturz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fürstenzell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis