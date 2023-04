Unglaublicher Run

OG qualifiziert sich für Dota-2-Major in Berlin

From Zero to Hero: OG hat Ooredoo Thunders am letzten Tag des westeuropäischen Dota Pro Circuit mit 2:1 geschlagen und sich damit unerwartet den letzten westeuropäischen Platz im Berlin-Major gesichert.

"Ich fühle mich unglaublich", sagte Dmitry "DM" Dorokhin im Interview nach dem Spiel. Die Major-Qualifikation war kein leichtes Unterfangen für OG. Nach einem schwachen Start in den Split war der zweifache Weltmeister zwischenzeitlich sogar Tabellenletzter. Erst in der letzten Turnierwoche startete das Team seine Siegesserie und schloss sie mit dem Sieg gegen Aufsteiger Ooredoo im Tiebreaker um den vierten Platz ab. Auch Entity kann sich freuen: Das Team um den deutschen Spieler Daniel "Stormstormer" Schoetzau gewann die Relegationsspiele gegen Nigma Galaxy und Monaspa und sicherte sich seinen Verbleib in der ersten Division des DPC. Für Nigma bedeutet das den Abstieg in die zweite Division. Das Team um Größen wie den Deutschen Kuro "KuroKy" Takhasomi und Sumail "SumaiL" Hassan gewann diesen Split nur gegen die beiden Aufsteiger Ooredoo und Monaspa. (dpa)

