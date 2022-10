Union Berlin - Dortmund live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Erster gegen Vierten: Union Berlin empfängt heute Borussia Dortmund. Wo Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier. Außerdem gibt es einen Live-Ticker.

Spitzenspiel in der Bundesliga: Union Berlin empfängt Borussia Dortmund! Wer hätte zu Beginn der Bundesligasaison 2022/2023 gedacht, dass Union Berlin mit 20 Punkten aus neun Spielen an der Tabellenspitze stehen würde? Die Dortmunder beendeten den neunten Spieltag mit 16 Punkten und stehen auf Platz vier - punktgleich mit den Bayern.

Union Berlin geht mit breiter Brust in die Partie gegen den BVB, das Europa-League Spiel vom Donnerstag gegen Malmö wurde in letzter Minute per Elfmeter zu Gunsten der Köpenicker entschieden. Auch die Dortmunder waren international unterwegs, das Spiel vor heimischer Kulisse gegen den FC Sevilla endete mit einem 1:1.

Beim Topspiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund können beide Mannschaften wichtige Punkte gegen direkte Konkurrenten sammeln. Außerdem spielen die Tabellennachbarn Bayern und Freiburg ebenfalls gegeneinander - umso wichtiger ist für beide Teams ein Sieg. Die Informationen rund um die Partie Union Berlin vs. Borussia Dortmund und die Übertragung im TV und Live-Stream haben wir für Sie gesammelt. Außerdem haben wir die Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Union und dem BVB sowie einen Live-Ticker und die Übertragung im Bundesligaradio für Sie.

Termin und Uhrzeit für Union Berlin gegen Dortmund: Wann ist Anstoß?

Die Partie Union Berlin gegen Borussia Dortmund wird heute um 17.30 Uhr angepfiffen. Dabei handelt es sich um ein Sonntagsspiel.

Union Berlin - Dortmund live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Wird Union gegen den BVB auch im Free-TV gezeigt? Nein, das Spiel wird lediglich im Pay-TV bzw. im kostenpflichtigen Stream bei DAZN zu sehen sein. Denn der Streaminganbieter hat sich die Rechte für sämtliche Sonntagsspiele in der Bundesligasaison 2022/23 gesichert.

Allerdings haben wir später ein paar kostenlose Alternativen, mit deren Hilfe Sie ebenfalls auf dem Laufenden bleiben. Auch für die restlichen Spiele in der Bundesliga haben wir die Infos rund um die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream gesammelt.

Das sind die wichtigsten Eckdaten zur Partie Berlin - Dortmund:

Spiel: Union Berlin - Dortmund , 10. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 10. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Sonntag, 16. Oktober 2022

Sonntag, 16. Oktober 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Stadion an der alten Försterei, Berlin

Stadion an der alten Försterei, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Union Berlin vs. Dortmund: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Wie angekündigt präsentieren wir nun die erste kostenlose Alternative zum Pay-TV-Abo: Der gute, alte Live-Ticker. Ob Ihre Lieblingsmannschaft überhaupt spielt, können Sie auch unserer Auflistung zu den Spieltagen in der Fußball-Bundesliga entnehmen.

Union Berlin - Dortmund live im Radio

Wenn Sie allerdings Audio dem Bildschirm vorziehen, dann wäre vielleicht das Bundesligaradio genau das Richtige: Die gesamte Partie Union Berlin vs. Borussia Dortmund überträgt die Sportschau der ARD live im Radio als Live-Stream.

Union Berlin gegen Dortmund: Bilanz

Betrachtet man die Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Union und dem BVB kann man auf die Ergebnisse von insgesamt neun Spielen zurückgreifen. Die Dortmunder haben eindeutig die Statistik auf ihrer Seite: Sechs Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden stehen laut DFB zu Buche.

