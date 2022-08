Union Berlin - FC Bayern live im TV und Stream

In der Bundesliga versucht als nächstes Union Berlin den Rekordmeister Bayern zu schlagen. Wir informieren Sie über alles rund um TV-Termin und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Es steht nun schon der fünfte Spieltag der Fußball-Bundesliga 2022/2023 im Spielplan. Bisher thront, wie üblich, der FC Bayern an der Spitze der Tabelle. Direkt hinter ihm folgt allerdings schon Union Berlin. Die Berliner haben im kommenden Spiel der beiden Vereine die Chance, sich an die Spitze der Liga zu setzen.

Dass es den Berlinern gelingen könnte, die Bayern von ihrem Thron zu vertreiben, halten die meisten wohl mindestens für unwahrscheinlich. Doch nach ihrem fulminanten 6:1 Sieg gegen Schalke in der vorangegangenen Woche haben die Berliner gezeigt, dass sie durchaus dazu in der Lage sein könnten, den Bayern gefährlich zu werden.

Die Bayern selbst haben auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass ein Sieg von Union Berlin nicht mehr so abwegig erscheint. In der selben Woche, in der diese die Schalker an die Wand gespielt haben, gelang den Bayern gerade einmal ein Unentschieden gegen Mönchengladbach.

Das Ergebnis des Spiels zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München scheint also relativ offen zu sein. Für all diejenigen, die sich das Spiel ansehen möchten, haben wir hier alle Infos rund um den Termin und die Übertragung der Partie zusammengetragen.

Union Berlin - FC Bayern: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten der Bundesliga findet am Samstag, dem 3. September, im Stadion An der Alten Försterei in Berlin statt. Das Spiel findet am 5. Spieltag der Liga statt und bietet Union Berlin die Chance, an den Bayern vorbei an die Spitze der Tabelle zu ziehen. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

Union Berlin gegen FC Bayern München live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Samstags-Spiele der 1. Bundesliga sind in dieser Saison in der festen Hand von Sky. Der Pay-TV-Sender hat die alleinigen Rechte an fast allen Spielen, die an den Samstagen ausgetragen werden. Daher müssen auch alle, die das Spiel Union Berlin vs. FC Bayern im TV sehen möchten, ein Abo bei dem Streaminganbieter abschließen.

Dasselbe gilt für die, die das Spiel gerne im Stream verfolgen möchten. Auch hier bietet Sky die einzige Möglichkeit dazu an. Mit dem Sky-Sportabo sind alle von dem Sender übertragenen Spiele gemütlich von zu Hause aus zu sehen. Ein solches Abo ist ab 20 Euro pro Monat erhältlich.

Da einzelne Spiele auch im Free-TV zu sehen sein können und dort auch Zusammenfassungen zu sehen sind, haben wir einen Überblick dazu erstellt, wo die einzelnen Spiele der 1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream zu sehen sind.

Spiel: Union Berlin - FC Bayern , 5. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 5. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 3. September 2022

Samstag, 3. September 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei , Berlin

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Union Berlin vs. FC Bayern im Live-Ticker

Da das Spiel zwischen den beiden an der Tabellenspitze stehenden Vereinen nicht im Free-TV übertragen wird, werden viele auf alternative Möglichkeiten ausweichen müssen, um dem Spielverlauf zu folgen. Die beliebteste dieser Alternativen dürfte das Verfolgen des Spiels im Live-Ticker sein. Einen solchen Live-Ticker haben wir hier für Sie, mit dem Sie in puncto Bundesliga immer auf dem Laufenden bleiben.

Union Berlin gegen FC Bayern im Radio

Gerade für diejenigen, die am Samstagmittag noch etwas zu erledigen haben, bietet sich der Audiostream der Bundesliga an. Mit diesem Internet-Radio können Sie dem Spielverlauf auch von unterwegs oder bei der Arbeit problemlos folgen.

Union Berlin - FC Bayern: Bilanz des Matches

Seitdem der 1. FC Union Berlin 2019 das erste Mal in der 1. Bundesliga spielte, sind die beiden Vereine insgesamt sechs Mal aufeinandergetroffen. Die Berliner konnten dabei jedoch bisher noch keinen Sieg davontragen. Allerdings schafften sie es zwei Mal, den Bayern ein Unentschieden abzutrotzen.