Union Berlin - Heidenheim im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Union Berlin - Heidenheim im DFB-Pokal: Hier finden Sie alle Infos rund um den Termin, die Uhrzeit, die Übertragung im Free-TV und Stream sowie den aktuellen Live-Ticker zur Begegnung.

Demnächst startet die zweite Runde des DFB-Pokals. Im Zuge des Turniers treffen auch Union Berlin und der 1. FC Heidenheim in einer Begegnung aufeinander. Berlin geht als Bundesligist gegen den Zweitligisten als klarer Favorit in das Spiel, dennoch hielt der DFB-Pokal bereits einige Überraschungen für die Fans bereit.

In Runde eins konnte Heidenheim einen 2:0 Sieg gegen den FV Illertissen verbuchen. Union Berlin siegte gegen den Chemnitzer FC mit 2:1.

Wann wird das Spiel zwischen Union Berlin und Heidenheim ausgetragen? Wann ist der Anpfiff? Wo wird die Partie des DFB-Pokals übertragen? Hier bei uns erfahren Sie alles wichtige über Termin, Uhrzeit und die Übertragung. Damit Sie keine Minute des Spiels verpassen, finden Sie zusätzlich einen Live-Ticker.

Union Berlin - Heidenheim: Termin und Uhrzeit der zweiten Runde im DFB-Pokal

Mit der Begegnung Union Berlin gegen Heidenheim befindet sich der DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde. Das Spiel wird am Mittwoch, 19. Oktober 2022 ausgetragen. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Begegnen werden sich die beiden Mannschaften an der alten Försterei in Berlin.

Zudem finden parallel weitere Pokal-Spiele statt, darunter der Augsburg gegen Bayern, Stuttgart gegen Bielefeld und Regensburg gegen Düsseldorf. Mehr zu den übrigen Partien erfahren Sie im Spielplan 2022/2023.

1. FC Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim: Läuft die Partie im Free-TV? Alles zur Übertragung live im TV und Stream

Leider wird das Spiel zwischen Union Berlin und Heidenheim nicht im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte des DFB-Pokal 2022/2023 liegen beim Pay-TV Sender Sky. Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos zur Partie:

Spiel: 1. FC Berlin - 1. FC Heidenheim , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: An der alten Försterei, Berlin

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Union Berlin - Heidenheim Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Sie möchten gerne alle Details zum Spiel live mitverfolgen? Kein Problem! Hier bieten wir Ihnen mit unserem Live-Ticker die Möglichkeit, alle Tore, Karten und Ereignisse live und in Echtzeit mitzuerleben, auch wenn Sie kein Sky-Abonnement besitzen.

Union Berlin gegen Heidenheim: Alle Infos und die bisherige Bilanz

Der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Heidenheim trafen bereits häufiger in diversen Partien aufeinander. Auch wenn Union Berlin derzeit erfolgreich in der 1. Bundesliga und Heidenheim in der 2. Liga spielt, hatten die Heidenheimer bereits häufiger die Nase vorn. Insgesamt begegneten sich die beiden Fußballvereine elf Mal. Davon konnten die Heidenheimer ganze sechs Spiele für Sich entscheiden. Zwei Mal trennten sich die Mannschaften mit einem Unentschieden und nur drei Mal ging der aktuelle Erstligist als Sieger vom Platz. (AZ)