Union Berlin - SSC Neapel: Übertragung der Champions League im TV und Stream

Am 3. Spieltag der Champions League muss Union Berlin gegen Neapel ran. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Union Berlin spielt in dieser Saison zum ersten Mal in der UEFA Champions League 23/24. In der Gruppe C treffen sie gleich zu Beginn auf starke Gegner. Gegen Real Madrid und Sporting Braga hat die deutsche Mannschaft bereits gespielt und beide Partien verloren. Somit hat Berlin noch immer 0 Punkte. Die nächste Chance auf drei Punkte bekommt das Team jetzt gegen den SSC Neapel. Wird Union Berlin seinen ersten Gewinn in der Champions League erspielen oder geht die Serie an Niederlagen weiter? Alle Infos zum Termin und der Übertragung des Spiels zwischen Union Berlin und dem SSC Neapel finden Sie hier. Außerdem haben wir auch einen Live-Ticker zur Partie für Sie.

Union Berlin - SSC Neapel in der Champions League 23/24: Termin und Anstoß

Am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, findet laut Spielplan der Champions League 23/24 der dritte Spieltag und somit auch das Match zwischen Union Berlin und SSC Neapel statt. Um 21 Uhr ist der Anpfiff und es geht für Union Berlin im Spiel gegen SSC Neapel im heimischen Olympiastadion um alles. Das Rückspiel findet dann am Mittwoch, dem 8. November 2023, in Neapel im Stadion Diego Armando Maradona statt. Der Anpfiff bei Rückspiel im November ist etwas früher um 18.45 Uhr.

Union Berlin - SSC Neapel live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 23/24

Die Übertragung der Champions League 23/24 teilen sich in der aktuellen Saison erneut Amazon Prime Video und DAZN. Auch die Partie zwischen Union Berlin und dem SSC Neapel wird auf DAZN übertragen. Das Abo hierfür kostet aktuell 29,99 Euro im Monat. Auch Amazon Prime überträgt jeweils ein Dienstagsspiel. Am 24. Oktober 2023 spielt jedoch auch der FC Bayern gegen Galtasaray Istanbul, die Partie Union Berlin Berlin gegen SSC Neapel kann man also nicht bei Amazon Prime verfolgen. Auch im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Lediglich das Finale der Champions League 23/24 wird im ZDF zu sehen sein. Hier finden Sie noch einmal alle Infos auf einen Blick:

Spiel: Union Berlin - SSC Neapel , Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24

- , Gruppenphase der 2023/24 Datum: Dienstag, 24. Oktober 2023

Dienstag, 24. Oktober 2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zur CL-Gruppenphase: Union Berlin - SSC Neapel

Wer sich ein kostenpflichtiges Abonnement für DAZN sparen möchte, aber dennoch über das Spielgeschehen Union Berlin und SSC Neapel informiert bleiben möchte, der kann unseren Live-Ticker zum Spiel nutzen. So verpassen Sie keine Tore und Highlights der Partie und werden außerdem kurz vor dem Spiel über die Aufstellung der beiden Mannschaften informiert.

Union Berlin vs. SSC Neapel: Bilanz der Teams

Für Union Berlin ist es das erste Mal, dass die Mannschaft in der UEFA Champions League antritt. Der SSC Neapel bringt da mehr Erfahrung mit. In den letzten Jahren konnten sie sich immer für die Champions League qualifizieren. Außerdem konnte Neapel in dieser Saison bisher 3 Punkte sammeln. Gegen Braga gewann das italienische Team mit 2:1, gegen Real Madrid mussten jedoch auch sie sich geschlagen geben. Der Favorit für die kommende Partie ist wohl also der SSC Neapel. Eine Chance hat Union Berlin trotzdem - diese sollten sie auch nutzen, wenn sie es noch in die nächste Runde des Turniers schaffen wollen.