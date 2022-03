Union Berlin - St. Pauli im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal-Viertelfinale treffen heute Union Berlin und St. Pauli aufeinander. Wir haben alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Liveticker für Sie.

Nach dem Achtelfinale des DFB-Pokals wurden die Begegnungen für das Viertelfinale des Turniers ausgelost. Acht Mannschaften haben noch eine Chance auf den Titel - darunter vier Bundesliga-Teams und vier Vereine aus der zweiten Bundesliga. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des DFB-Pokals haben es vier Zweitligisten in das Viertelfinale geschafft. Mindestens eine Mannschaft aus der 2. Spielklasse wird darüber hinaus das Halbfinale erreichen, da der Hamburger SV und der Karlsruher SC gegeneinander antreten werden.

Sie möchten mehr zur Partie zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli erfahren? Welcher Sender übernimmt die Übertragung und gibt es das Viertelfinalspiel auch im Free-TV zu sehen? Wie sieht es mit dem genauen Termin und der Uhrzeit der Begegnung im DFB-Pokal 21/22 aus? In diesem Artikel liefern wir Antworten auf diese und weitere Fragen und haben darüber hinaus einen Liveticker mit allen Highlights für Sie.

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit heute

Die beiden Mannschaften von Union Berlin und dem FC St. Pauli treffen heute am Dienstag, dem 1. März 2022, im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Union Berlin gegen St. Pauli im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Das Pokalspiel zwischen Union Berlin und St. Pauli wird es neben der Übertragung im Pay-TV auf Sky auch im Free-TV zu sehen geben. Die ARD zeigt die Partie heute in voller Länge. Alle Infos zur Übertragung der Viertelfinalspiels im DFB-Pokal im Überblick:

Spiel : Union Berlin - FC St. Pauli , Viertelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Viertelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 1. März 2022

Dienstag, 1. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei , Berlin

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ARD , Sky

Liveticker zu Union Berlin vs. St. Pauli: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Über unser Datencenter werden Sie immer zu allen aktuellen Terminen und Ergebnissen informiert und erhalten außerdem die aktuellen Infos zum DFB-Pokal 2021/22. Sie können das Viertelfinale zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli hier bei uns im Liveitcker verfolgen.

So verpassen Sie keine Highlights des Spiels und werden darüber hinaus über alle roten und gelben Karten sowie den aktuellen Spielstand informiert. Kurz vor dem Anstoß haben wir außerdem die Aufstellung der beiden Mannschaften für Sie.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Je weiter sich der DFB-Pokal 21/22 dem Finale am 21. Mai 2022 nähert, desto mehr Spiele des Turniers werden auch im Free-TV übertragen. Zwei Spiele im Viertelfinale wird es im Ersten zu sehen geben. Alle Begegnungen werden darüber hinaus im Pay-TV von Sky übertragen. Beide Spiele im Halbfinale sowie das Finale gibt es ebenfalls im Free-TV in der ARD zu sehen.

Neben der Übertragung im TV können Sie das Spiel natürlich auch online im Live-Stream der ARD verfolgen.

DFB-Pokal 21/22: Union Berlin gegen den FC St. Pauli - Bilanz und Infos

Laut der Webseite fussbaldaten.de sind sich die beiden Vereine bisher 25 Mal auf dem Platz begegnet. Elf Partien konnte Union für sich entscheiden, sechs Mal trennten sich die Teams Unentschieden und acht Mal ging der FC St. Pauli siegreich vom Platz. Von den letzten drei Begegnungen konnte Union Berlin zwei für sich entscheiden, ein Mal gewann St. Pauli.

Union Berlin

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Urs Fischer

Stadion: Stadion An der Alten Försterei

FC St. Pauli

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Timo Schulz

Stadion: Millerntor-Stadion

