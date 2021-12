Union Berlin verpasst Einzug in die K.o.-Phase

Mit einem Unentschieden gegen Slavia Prag hat der 1. FC Union Berlin den Einzug in die K.o.-Phase des Europa-Cup verpasst.

Der 1. FC Union Berlin hat am Donnerstagabend nur 1:1 gegen Slavia Prag gespielt. Die Berliner verpassten damit den Einzug in die K.o.-Phase der Europa Conference League.

Video: ProSieben

Im letzten Gruppenspiel der Gruppe F erreichte der Club nur den dritten Platz und scheiterte knapp am Weiterkommen. Um in die nächste Runde einzuziehen, hätte Union Berlin um Trainer Urs Fischer einen Sieg gebraucht.

FC Union Berlin- Tor von Max Kruse

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Zunächst traf Ivan Schranz für die Gäste im Olympiastadion in der 51. Minute zur Führung. Berlins Max Kruse erzielte in der 64. Minute den Ausgleichstreffer.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch