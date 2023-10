DFB-Pokal 2023: VfB Stuttgart - Union Berlin - Wo läuft das Spiel morgen im TV und Stream?

2. Runde des DFB-Pokals 23/24: VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Hier finden Sie alle Infos zum Pokalspiel rund um die Übertragung sowie einen Live-Ticker.

In der 2. Runde des DFB-Pokal kommt es bereits zu einem Bundesliga-Duell: Hier trifft nämlich der VfB Stuttgart auf Union Berlin. Die Stuttgarter sind mit Top-Torjäger Serhou Guirassy stark in die Saison gestartet. Nun spielen die Schwaben aus Stuttgart gegen Union, welche diese Saison sogar in der Champions League vertreten sind. Der VfB gewann sein Pokalspiel aus Runde 1 mit 4:0 bei der TSG Balingen aus der regionalliga Südwest. Union Berlin siegte ebenfalls mit 4:0 auswärts bei FC Astoria Walldorf.

Sie möchten die wichtigsten Infos zum Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Union Berlin erfahren? Dann sind Sie hier richtig, denn wir informieren Sie über die Partie. Wann ist der Anstoß? Wo findet die Übertragung im TV und Stream statt? Zudem finden Sie einen Live-Ticker zum Spiel im Text.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Laut DFB-Pokal-Spielplan wird die 2. Runde des Wettbewerbs an einem Dienstag, dem 31. Oktober 2023 und einem Mittwoch, dem 1. November 2023 ausgetragen. Der VfB Stuttgart empfängt Union am ersten Spieltag der 2. Runde, also am Dienstag. Der Anstoß erfolgt um 18.00 Uhr. Wie bereits erwähnt hat der VfB das Heimrecht und somit ist der Austragungsort für dieses Spiel die MHPArena, ehemals die Mercedes-Benz-Arena.

2. Runde DFB-Pokal: Übertragung von Stuttgart gegen Union Berlin live im TV und Stream

Die Übertragung des Pokalduells zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Union Berlin wird exklusiv ausgestrahlt. In der Saison 2023/24 behält Sky nahezu die gesamte Übertragungshoheit über die deutschen Pokal-Spiele. Lediglich einige wenige Spiele in jeder Runde sind im Free-TV zu sehen und werden über die ARD und das ZDF übertragen. Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin gehört jedoch nicht dazu.

Um das Spiel live im TV oder Stream live zu verfolgen, ist also auch hier ein Sky-Abonnement Grundvorraussetzung. Nun kommen nochmal alle bisherigen Informationen im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart - Union Berlin , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: MHPArena, Stuttgart

MHPArena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Stuttgart gegen Union Berlin im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Verpassen Sie keine Sekunde der DFB-Pokal-Spiele in der Saison 23/24. Sie möchten alle Spiele live mitverfolgen? Mit unserem Live-Ticker von der Augsburger Allgemeinen geht das ohne ein Sky-Abo. Das gilt selbstverständlich auch für das Duell zwischen dem VfB und Union. Der Service ist vollkommen kostenlos und hält Sie stets auf dem Laufenden über sämtliche Tore sowie alles was sonst wichtig ist.

VfB Stuttgart - Union Berlin: Bilanz und Infos zum DFB-Pokal

VfB Stuttgart gegen Union Berlin: Was in der Bundesliga in den letzten Jahren zu einem gewohnten Duell wurde, findet im DFB-Pokal nun zum ersten Mal statt. Noch nie trafen die Teams im Pokal aufeinander. Somit gibt es auch keine Pokalbilanz.

Insgesamt spielten Stuttgart und Union bislang zehn Mal gegeneinander, sechs Partien wurden davon in der höchsten deutschen Spielklasse ausgetragen. Am Häufigsten trennten sich die Mannschaften Unentschieden - sechs Mal. Union gewann drei der Spiele und der VfB Stuttgart erst eins. Die Torbilanz bei den zehn Partien lautet 14:11 für Union Berlin.