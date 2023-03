Saint-Gilloise - Union Berlin live im Free-TV und Stream: Übertragung des EL-Achtelfinales

Union Saint-Gilloise und Union Berlin treffen im Rückspiel des Achtelfinales der UEFA Europa League aufeinander. Alle Termine und Infos zur Übertragung finden Sie hier.

Die UEFA Europa League geht in die nächste Runde. Nachdem das Hinspiel zwischen Union Berlin und Union Saint Gilloise mit 3:3 ausging, geht es jetzt in das Rückspiel des Achtelfinales. Diesmal fahren die Spieler und Fans nicht nach Berlin sondern nach Belgien in das Constant Vanden Stock Stadium in Anderlecht.

Rund 2000 Berliner Fans werden den Weg mit ihrer Mannschaft antreten. In den letzten drei Auswärtsspielen in der Europa League blieb Union Berlin ohne Gegentor - bleibt abzuwarten, ob das deutsche Team die Serie fortsetzen kann.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin im Achtelfinale der Europa League 2022/23: Datum und Uhrzeit des Spiels

Nach dem knappen Ausgang im Hinspiel am Donnerstag dem 9. März bleibt es spannend. Erst in der 89. Minute konnte Sven Michel für Berlin den Ausgleich erzielen. Laut Spielplan der Europa League 2022/23 fällt der Anpfiff für das Rückspiel am 16. März 2023 um 21 Uhr.

Übertragung von Union Saint-Gilloise gegen Union Berlin live im Free-TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League 2022/23 und die Conference League 2022/23 hat sich RTL gesichert. Pro Spieltag zeigt der Sender ein Spiel im Free-TV, alle anderen Spiele kann man sich im Stream bei RTL+ anschauen - allerdings nicht kostenlos. Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise wird um 21 Uhr im Free-TV auf RTL ausgetrahlt. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung.

Alle Informationen zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin , Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Europa League

Union Saint-Gilloise vs. , im Achtelfinale der Datum: Donnerstag, 16. März 2023

Donnerstag, 16. März 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Constant Vanden Stock Stadium, Anderlecht , Belgien

Stadium, , Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zu Union Saint-Gilloise - Union Berlin im Achtelfinale der Europa League

Je weiter das Turnier fortschreitet, desto spannender werden die Spiele. Damit Sie über wirklich alle Details der einzelnen Partien informiert sind, bieten wir Ihnen zu allen Spielen der UEFA Europa League unseren Live-Ticker - natürlich auch für die Partie zwischen Union Berlin und Union Saint Gilloise. Damit sind Sie nicht nur über die Termine aller Spiele im Bilde, sondern auch über die Aufstellungen der Mannschaften und über die Ergebnisse der Partien. Wenn gleich mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, bietet unser Live-Ticker die perfekte Möglichkeit, um die Ereignisse von allen Partien zeitgleich zu verfolgen.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin: Die bisherige Bilanz

Auch wenn Berlin im Hinspiel die Niederlage im heimischen Stadion nur knapp verhindern konnte, ist der Einzug ins Viertelfinale für beide Teams zum Greifen nah. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, beide Teams sind sich bereits in der Gruppenphase begegnet und haben jeweils ein Spiel mit 1:0 gewonnen. Vor der aktuellen EL-Saison sind sich Union Berlin und Union Saint Gilloise nur in einem Testspiel begegnet, das genau wie das Achtelfinal-Hinspiel unentschieden ausging. Vor dem Rückspiel ist die Statistik zwischen den beiden Teams also völlig ausgeglichen - es dürfte also spannend werden.