Union Saint-Gilloise - Union Berlin in der Europa League: Termin und Live-Übertragung

Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Übertragung und Live-Ticker des Aufeinandertreffens von Union Saint-Gilloise und Union Berlin in der Europa League.

Im Kampf um den ersten Platz in Gruppe D der Europa League ist noch alles offen. Auch wenn Union Saint-Gilloise nach den ersten vier Spielen bereits drei Siege vorweisen kann, haben auch noch Braga und Union Berlin eine Chance.

Insbesondere für Union Berlin wird daher das Spiel gegen Union Saint Gilloise von Bedeutung sein. Denn auch wenn die Chancen auf die Gruppenführung eher gering sind, so ist bei einem Sieg durchaus mit dem zweiten Platz in der Gruppe zu rechnen. Damit wären die Chancen des Vereins aufs Weiterkommen im Turnier noch nicht vorbei.

Das Spiel markiert gleichzeitig das Ende der Gruppenphase. Wo Sie dieses sehen können, wann es losgeht und wie die bisherige Bilanz der beiden Vereine ist, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie noch einen Live-Ticker, mit dem Sie garantiert keine wichtigen Infos zum Spiel verpassen.

Datum und Uhrzeit des Spiels Union Saint Gilloise - Union Berlin in der Europa League 2022/23 - Wann ist Anstoß für die Partie?

Der Spielplan der Europa League 2022/23 zeigt, dass das Spiel am letzten Tag der Gruppenphase des Turniers stattfindet. Der Termin ist Donnerstag, der 3. November. Los geht's um 21 Uhr. Das Spiel findet im Stade Joseph Marien statt, dem Heimatstadion von Union Saint Gilloise. Aufgrund der Vorfälle um Anhänger von Union Berlin in Malmö darf der Verein keine Fans mit zum Spiel bringen. Die Berliner müssen also ohne Unterstützung gegen den Gruppenführer in seiner Heimat gewinnen.

Übertragung von Union Saint Gilloise gegen Union Berlin live im TV und Stream - ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Die Rechte an der Übertragung der UEFA Europa League liegen 2022/23 beim Privatsender RTL. Dieser zeigt die meisten der Spiele allerding nur auf seinem eigenen Streamingdienst, RTL+. Das Spiel Union Saint Gilloise gegen Union Berlin ist allerdings eines der wenigen Spiele, die auch im linearen Programm der Sendegruppe zu sehen sind. Das Spiel wird dementsprechend auch im Free-TV auf RTL Nitro zu sehen sein.

Hier haben wir für Sie noch einmal alle relevanten Informationen zur Übertragung zusammengestellt:

Spiel : Union Saint Gilloise vs. Union Berlin , Gruppenphase der Europa League 2022/23, 6. Spieltag

Union Saint Gilloise vs. , Gruppenphase der 2022/23, 6. Spieltag Datum: Donnerstag, 3. November 2022

Donnerstag, 3. November 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stade Joseph Marien

Stade Übertragung im Free-TV: RTL Nitro

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Spielstand, Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zu Union Saint Gilloise vs. Union Berlin in der EL 2022/23

Wir bieten Ihnen mit unserem Live-Ticker sämtliche Informationen zum Turnier. Unser Datencenter versorgt Sie mit allem rund um Aufstellungen, Spielstände, Ergebnisse und Spielverläufe. Auch über das Spiel Union Saint Gilloise vs. Union Berlin informiert Sie unser Live-Ticker vollumfänglich.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der UEFA Europa League 2022/23: Wo sind die Spiele zu sehen?

Im Free-TV sind nur wenige Partien des Turniers zu sehen. Da RTL die alleinigen Rechte an der Ausstrahlung besitzt, gibt es auch keine Alternative, auf die man ausweichen könnte. Allerdings bietet der Sender für all diejenigen, die ein Abo bei RTL+, dem sendereigenen Streamingdienst, abgeschlossen haben eine vollumfängliche Übertragung sämtlicher Spiele im Stream. Ein solches Abo ist bereits ab 4,99 Euro im Monat erhältlich.

Welche Spiele nun im Free-TV laufen und welche nicht, ist nicht immer klar ersichtlich. Daher haben wir Ihnen noch einmal alles dazu, wie Sie die Europa League im TV oder Live-Stream sehen können, zusammengefasst.

Bisherige Bilanz von Union Saint Gilloise vs. Union Berlin

In der diesjährigen Europa League sind Union Saint Gilloise und Union Berlin das erste Mal überhaupt aufeinandergetroffen. Dieses Spiel ging für die Berliner wenig erfreulich mit 0:1 zugunsten von Saint Gilloise aus. In der Rückrunde haben sie aber nun die Gelegenheit, die Bilanz zwischen sich und den Belgiern wieder auszugleichen.