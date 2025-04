Tina Rupprecht Box-Weltmeisterin Rupprecht: „Am Mittwoch ist wieder Unterricht“

Tina Rupprecht hat sich an die absolute Weltspitze geboxt. Am Mittwoch geht es für die unumstrittene Weltmeisterin wieder als Lehrerin an die Realschule Zusmarshausen. So plant die 32-Jährige die Zukunft.