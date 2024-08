Vor Wechsel: Marco Reus suchte Kontakt zu Los Angeles Galaxy

Der Transfer von Marco Reus zu Los Angeles Galaxy kam auf Initiative des ehemaligen Dortmunders zustande. «Aus seinem Team kam ein Anruf, als ich gerade zufällig auf einer Dachterrasse in Köln war, ob ich Interesse daran hätte, Marco für Galaxy zu verpflichten», berichtete General Manager Will Kuntz bei Reus' Vorstellung in Los Angeles. Reus und Borussia Dortmund hatten den zum vergangenen Saisonende auslaufenden Vertrag nach zwölf Jahren nicht verlängert. Bei den Los Angeles Galaxy unterschrieb der zweimalige Fußballer des Jahres in Deutschland einen Zweieinhalbjahresvertrag.

«Als ich entschieden habe, nicht weiter für Dortmund zu spielen, habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Es war klar, dass ich weiter Fußball spielen will», sagte Reus. «Meine Entscheidung war, nicht weiter in Deutschland oder Europa zu spielen. Den ersten Kontakt mit Galaxy gab es dann im Mai», erzählte der 35 Jahre alte Fußball-Profi. «Ich hatte einige Male eine Chance was anderes zu machen, bin aber immer geblieben. Das war die letzte Chance, eine neue Kultur kennenzulernen in einem neuen Umfeld.»

Einige Hürden auf dem Weg nach Los Angeles

Einfach war der Transfer in die Major League Soccer allerdings nicht. Charlotte FC hielt die Rechte an einem Wechsel in die USA und musste finanziell entschädigt werden. «Die haben gesagt, wir kriegen, was wir wollen, oder Marco kommt nicht in die MLS. Es gibt diese Regeln aus einem guten Grund, aber das ist in so einem Moment schon frustrierend», sagte Kuntz. «Aber normalerweise musst du einen Spieler davon überzeugen, zu kommen, und wir sind sehr froh, dass er wollte und sich bei uns gemeldet hat.»

Reus' Rolle beim aktuellen Tabellenführer der Western Conference ist noch nicht klar definiert. Bis zum möglichen Debüt gegen Atlanta United am 24. August soll das in Gesprächen mit Trainer Greg Vanney geschehen. «Er ist sehr vielseitig, und wir wollen ihn in verschiedenen Bereichen ins Spiel involvieren. Das kann im Mittelfeld sein oder weiter vorne. Seine Qualität spricht für sich und er wird unserem Team helfen», sagte Vanney. Für Los Angeles Galaxy wird Reus nach Jahren mit der Nummer 11 mit der Rückennummer 18 auflaufen - der Nummer, mit der seine Profikarriere einst bei Rot Weiss Ahlen begonnen hatte.

Marco Reus spielt in Los Angeles mit der Rückennummer 18 wie zum Beginn seiner Profikarriere bei Rot Weiss Ahlen. Foto: Maximilian Haupt/dpa