US Open 2022: Spielplan und Tennis-Übertragung im Free-TV oder Stream

Die Infos zur US Open 2022: Hier finden Sie alle Termine im Spielplan & die Infos zur Übertragung im Free-TV & Live-Stream beim Grand-Slam-Turnier im Tennis.

US Open 2022: Die US Open sind das vierte und letzte der Grand-Slam-Turniere und finden dieses Jahr vom 29. August bis zum 22. September statt. Wie traditionell üblich wird es in New York City in Flushing Meadows ausgetragen mit dem Finale der Damen am Samstag und dem Herrenfinale am Sonntag. Wie der genaue Zeitplan des Tennis-Turniers aussieht und ob die Einzel und Doppel der Damen und Herren im deutschen Free-TV oder Live-Stream übertragen werden, darüber informieren wir Sie hier.

US Open 2022: Zeitplan und Termine

Was : US Open 2022

: 2022 Wann : 29. August bis 11. September 2022

: 29. August bis 11. September 2022 Wo: USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows

Nach dem Qualifying vom 23. bis zum 26. August wurde der erste Aufschlag für die US Open am 29. August 2022 getätigt. Die wichtigsten Termine in der Übersicht sind wie folgt:

1. Runde: 29. August bis 30. August

2. Runde: 31. August bis 1. September

1. Runde Doppel : 31. August bis 1. September

: 31. August bis 1. September 3. Runde: 2. September bis 3. September

2. Runde Doppel : 2. September bis 3. September

: 2. September bis 3. September 3. Runde Doppel : 4. September bis 5. September

Achtelfinals: 4. September bis 5. September

Viertelfinals (inkl. Doppel ): 6. September bis 7. September

(inkl. ): 6. September bis 7. September Halbfinals Damen: 8. September

Halbfinals Doppel : 8. September

: 8. September Halbfinals Herren: 9. September

Finale Mixed Doppel : 9. September

: 9. September Finale Herren Doppel : 10. September

: 10. September Finale Damen: 10. September

Finale Damen Doppel: 11. September

Finale Herren: 11. September

US Open 22: Spielplan, Termine Herren und Damen

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit) Spielpaarung 29.8.22 1 11 Uhr 1. Runde Damen und Herren

2 19 Uhr 1. Runde Damen und Herren 30.8.22 3 11 Uhr 1. Runde Damen und Herren

4 19 Uhr 1. Runde Damen und Herren 31.8.22 5 11 Uhr 2. Runde Damen und Herren





1. Runde Doppel Damen und Herren

6 19 Uhr 2. Runde Damen und Herren 1.9.22 7 11 Uhr 2. Runde Damen und Herren





1. Runde Doppel Damen und Herren

8 19 Uhr 2. Runde Damen und Herren 2.9.22 9 11 Uhr 3. Runde Damen und Herren





2. Runde Doppel Damen und Herren

10 19 Uhr 3. Runde Damen und Herren 3.9.22 11 11 Uhr 3. Runde Damen und Herren





2. Runde Doppel Damen und Herren

12 17 Uhr 3. Runde Damen und Herren 4.9.22 13 11 Uhr 4. Runde Damen und Herren (Achtelfinale)





3. Runde Doppel Damen und Herren

14 19 Uhr 4. Runde Damen und Herren (Achtelfinale) 5.9.22 15 11 Uhr 5. Runde Damen und Herren (Achtelfinale)





3. Runde Doppel Damen und Herren

16 19 Uhr 5. Runde Damen und Herren (Achtelfinale) 6.9.22 17 11 Uhr Viertelfinals Damen und Herren





Viertelfinals Doppel Damen und Herren

18 19 Uhr Viertelfinals Damen und Herren 7.9.22 19 11 Uhr Viertelfinals Doppel Damen



12 Uhr Viertelfinals Damen und Herren

20 19 Uhr Viertelfinals Damen und Herren 8.9.22 21 11 Uhr Halbfinals Doppel Herren



19 Uhr Halbfinals Damen 9.9.22 22 12 Uhr Finale Mixed Doppel / Doppel Herren



15 Uhr Halbfinals Herren

23 19 Uhr Halbfinals Herren 10.9.22 24 12 Uhr Finale Doppel Herren / Mixed Doppel



16 Uhr Finale Damen 11.9.22 25 13 Uhr Finale Damen Doppel



16 Uhr Finale Herren

Übertragung im Free-TV und Live-Stream: US Open 2022

Die Rechte für die Übertagung der Grand Slam Turniere der French Open, Australien Open und der US Open hält Eurosport. Der Sender überträgt die Turniere live im Free-TV. Auf Eurosport 2 werden einzelne Partien gesendet, Eurosport 1 überträgt diverse Matches live und kostenlos. Auch auf Eurosport 360, der über den Pay-TV-Anbieter Sky zu empfangen ist, werden Live-Spiele zu sehen sein. Die Partien der US Open sind also für Fans im Free-TV über Eurosport 1 zu verfolgen. Zudem im Pay-TV über Eurosport 2, Sky, DAZN oder Joyn zu empfangen.

Sendetermine der US Open im Free-TV auf Eurosport 1

29. August 2022

17.00 bis 18.00 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.15 bis 23.00 Uhr

23.00 bis 00.45 Uhr

30. August 2022

01.00 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.35 bis 09.55 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.15 bis 23.00 Uhr

23.00 bis 00.45 Uhr

31. August 2022

03.00 bis 06.00 Uhr

07.30 bis 09.10 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.15 bis 23.00 Uhr

23.00 bis 00.45 Uhr

01. September 2022

01.00 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.35 bis 10.00 Uhr

11.30 bis 13.00 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.00 bis 23.15 Uhr

23.15 bis 00.30 Uhr

02. September 2022

00.30 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.35 bis 10.00 Uhr

11.30 bis 13.00 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.00 bis 23.15 Uhr

23.15 bis 00.30 Uhr

03. September 2022

00.30 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.40 bis 10.00 Uhr

11.00 bis 11.55 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.15 bis 23.15 Uhr

23.15 bis 00.45 Uhr

04. September 2022

01.00 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.40 bis 10.00 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.15 bis 23.15 Uhr

23.15 bis 00.45 Uhr

05. September 2022

01.00 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

12.00 bis 12.55 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.00 bis 23.15 Uhr

23.15 bis 00.30 Uhr

06. September 2022

00.30 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.35 bis 10.00 Uhr

11.30 bis 13.00 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

23.15 bis 00.30 Uhr

07. September 2022

00.30 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.40 bis 10.00 Uhr

11.30 bis 12.55 Uhr

18.00 bis 20.00 Uhr

20.00 bis 23.15 Uhr

23.15 bis 00.30 Uhr

08. September 2022

00.30 bis 03.00 Uhr

03.00 bis 06.00 Uhr

08.35 bis 10.00 Uhr ( Aufzeichnung )

) 11.30 bis 13.30 Uhr ( Aufzeichnung )

) 18.00 bis 22.30 Uhr

22.30 bis 00.45 Uhr ( Aufzeichnung )

09. September 2022

01.00 bis 05.00 Uhr

05.00 bis 06.00 Uhr ( Aufzeichnung )

) 08.30 bis 09.50 Uhr ( Aufzeichnung )

) 11.35 bis 13.30 Uhr ( Aufzeichnung )

) 18.00 bis 20.00 Uhr

21.00 bis 3.00 Uhr

10.September 2022

4.00 bis 6.00 Uhr ( Aufzeichnung )

) 8.35 bis 9.35 Uhr ( Aufzeichnung )

) 9.45 bis 10.50 Uhr ( Aufzeichnung )

) 18.00 bis 20.00 Uhr

22.00 bis 00.00 Uhr

11. September 2022

20.30 bis 21.40 Uhr ( Aufzeichnung )

) 22.00 bis 1.00 Uhr