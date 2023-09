US Open 2023: Spielplan, Termine und Teilnehmer beim Grand Slam Turnier

Die US Open 2023 sind das letzte Grand Slam Turnier des Jahres. Hier erfahren Sie alles rund um Spielplan, Termine und Teilnehmer des traditionsreichen Turniers.

Bei den US Open 2023 gibt es wieder einen Spielplan gefüllt mit Top-Spielen, dank der vielen Weltklasse-Spieler unter den Teilnehmern. Dass diese alle zu dem Turnier nach New York kommen, ist allerdings kein Wunder. Denn die US Open sind eines der traditionsreichsten Tennisturniere der Welt. Bereits im Jahr 1881 wurden sie als U.S. National Championships zum ersten Mal ausgetragen. Auch wenn es damals noch ein reines Herren-Turnier war, wurden auch Frauen recht schnell mit aufgenommen. Im Tennis war man damals einigen anderen Sportarten in dieser Hinsicht um Längen voraus. So dauerte es gerade einmal sechs Jahre, bis zum ersten Mal auch das Damen-Einzel in den Spielplan der US Open aufgenommen wurde.

Heutzutage bildet das Finale im Damen-Einzel einen der beiden Höhepunkte des Turniers. Es hat sich eingebürgert, den Termin für das Entscheidungsspiel der Frauen auf Samstag und den für das der Herren auf Sonntag zu legen. Somit gibt es für die Sieger beider Kategorien einen Tag, an dem nur sie im Mittelpunkt stehen. Das ist allerdings auch zu erwarten, treten bei den US Open doch die Besten der Besten an. Zu den Siegern vergangener Turniere zählen Tennis-Legenden wie Boris Becker, Steffi Graf, Roger Federer, Novak Djokovic und Serena Williams.

Auch 2023 finden die Grand Slam Turniere mit den US Open wieder ihren Höhepunkt. Welche Spieler sind diesmal mit dabei? Wie sieht der Spielplan des Turniers aus? Die Antworten darauf finden Sie hier bei uns.

Spielplan der US Open 2023: Termine im Zeitplan des Grand Slam Turniers

Bei den US Open 2023 treten die besten Spieler der verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Das beinhaltet mittlerweile nicht mehr einfach nur die Top-Spieler der Herren- bzw. Damenweltrangliste, sondern auch die besten im Rollstuhl sitzenden Spieler. Im Gegensatz zu anderen Sportarten sind bei den Main-Events der Tennis-Saison also auch Spieler mit einem Handicap mit dabei. Damit ist das Programm des Grand Slam Turniers allerdings auch rappelvoll. Bei der Übertragung der US Open 2023 ist somit aber auch garantiert für alle Tennis-Fans das richtige mit dabei.

Die US Open finden vom 28. August bis zum 10. September statt. Neben den beiden Hauptattraktionen des Herren- und Damen-Einzels gibt es auch noch die Doppel - nach Geschlechtern getrennt sowie gemixt. Die Finale der unterschiedlichen Kategorien sind dabei alle auf die letzten drei Tage des Turniers verteilt. Den Abschluss der US Open 2023 bildet auch dieses Jahr wieder das Finale im Herren-Einzel.

Das sind die Termine im Spielplan des Grand Slam Turniers:

Tag Event Montag, 28. August Herren-Einzel, 1. Runde Damen-Einzel, 1. Runde Dienstag, 29. August Herren-Einzel, 1. Runde Damen-Einzel, 1. Runde Mittwoch, 30. August Herren-Einzel, 2. Runde Damen-Einzel, 2. Runde Herren-Doppel, 1. Runde Damen-Doppel, 1. Runde Donnerstag, 31. August Herren-Einzel, 2. Runde Damen-Einzel, 2. Runde Herren-Doppel, 1. Runde Damen-Doppel, 2. Runde Freitag, 1. September Herren-Einzel, 3. Runde Damen-Einzel, 3. Runde Herren-Doppel, 2. Runde Damen-Doppel, 2. Runde Samstag, 2. September Herren-Einzel, 3. Runde Damen-Einzel, 3. Runde Herren-Doppel, 2. Runde Damen-Doppel, 2. Runde Sonntag, 3. September Herren-Einzel, Achtelfinale Damen-Einzel, Achtelfinale Herren-Doppel, 3. Runde Damen-Doppel, 3. Runde Montag, 4. September Herren-Einzel, Achtelfinale Damen-Einzel, Achtelfinale Herren-Doppel, 3. Runde Damen-Doppel, 3. Runde Dienstag, 5. September Herren-Einzel, Viertelfinale Damen-Einzel, Viertelfinale Herren-Doppel, Viertelfinale Damen-Doppel, Viertelfinale Rollstuhl-Einzel (Quad), 1. Runde Herren-Rollstuhl-Einzel, 1. Runde Damen-Rollstuhl-Einzel, 1. Runde Mittwoch, 6. September Herren-Einzel, Viertelfinale Damen-Einzel, Viertelfinale Damen-Doppel, Viertelfinale Rollstuhl-Einzel (Quad), Viertelfinale Herren-Rollstuhl-Einzel, Viertelfinale Damen-Rollstuhl-Einzel, Viertelfinale Donnerstag, 7. September Herren-Doppel, Halbfinale Herren-Rollstuhl-Einzel, Halbfinale Damen-Rollstuhl-Einzel, Halbfinale Rollstuhl-Doppel (Quad), Halbfinale Damen-Einzel, Halbfinale Herren-Rollstuhl-Doppel, Halbfinale Damen-Rollstuhl-Doppel, Halbfinale Freitag, 8. September Herren-Doppel, Finale Damen-Doppel, Halbfinale Herren-Rollstuhl-Einzel, Halbfinale Damen-Rollstuhl-Einzel, Halbfinale Herren-Einzel, Halbfinale Rollstuhl-Einzel (Quad), Halbfinale Samstag, 9. September Gemischtes Doppel, Finale Herren-Rollstuhl-Doppel, Finale Damen-Rollstuhl-Doppel, Finale Rollstuhl-Doppel (Quad), Finale Damen-Einzel, Finale Sonntag, 10. September Herren-Rollstuhl-Einzel, Finale Damen-Rollstuhl-Einzel, Finale Rollstuhl-Einzel (Quad), Finale Herren-Einzel, Finale

US Open 2023: Teilnehmer beim letzten Grand Slam Turnier des Jahres

Jeder Tennis-Profi will natürlich bei einem Grand Slam Turnier dabei sein. Auch die US Open 2023 sind da keine Ausnahme. Wer allerdings in der Hauptrunde mitspielen möchte, der muss mehr als nur eine akzeptable Platzierung auf der Weltrangliste vorweisen. Denn von Anfang an sind nur die weltbesten Spieler mit dabei. Alle anderen müssen sich in der Qualifikationsrunde beweisen. Diese findet vor Beginn des Hauptturniers statt und umfasst bei den US Open 2023 128 Teilnehmer, von denen die besten 16 im eigentlichen Turnier mitspielen dürfen.

Der Fokus der Beobachter des Turniers liegt allerdings klar auf denen, die sich - ohne durch die Qualifikationsrunde zu müssen - qualifiziert haben. Dazu zählt auch in diesem Jahr wieder die Crème de la Crème der Tenniswelt. Mit dabei ist selbstverständlich der Sieger des letztjährigen Herren-Einzels, Carlos Alcaraz. Doch auch der in den vergangenen Jahren wegen einer fehlenden Covid-Impfung nicht angetretene Novak Djokovic ist dieses Mal wieder mit am Start. Aus Deutschland konnte sich lediglich Alexander Zverev im Voraus für die US Open 2023 qualifizieren.

Das sind die Spieler, die sich im Voraus für das Herren-Einzel beim Grand Slam Turnier qualifiziert haben - gelistet nach ihrem Ranking:

Carlos Alcaraz Novak Djokovic Daniil Medvedev Holger Rune Casper Ruud Jannik Sinner Stefanos Tsitsipras Andrey Rublev Taylor Fritz Frances Tiafoe Karen Khachanov Alexander Zverev Alex de Mianur Tommy Paul Felix Auger-Aliassime Cameron Norrie Hubert Hurkacz Lorenzo Musetti Grigor Dimitrov Francisco Cerundolo Alejandro Davidovich Fokina Adrian Mannarino Nicolas Jarry Tallon Griekspoor Alexander Bublik Daniel Evans Borna Coric Christopher Eubanks Ugo Humbert Tomas Martin Etcheverry Sebastian Korda Laslo Djere

Das sind die Spielerinnen, die sich im Voraus für das Frauen-Einzel beim Grand Slam Turnier qualifiziert haben - gelistet nach ihrem Ranking: