US Open 2024 live im TV und Stream: Hier gibt es die Übertragung

Die US Open sind traditionell das letzte der vier Grand-Slam-Turniere im Tennisjahr. In diesem Jahr beginnt das Turnier am Montag, dem 26. August, und läuft bis Sonntag, dem 8. September 2024.

Wichtig ist für alle deutschen Tennisfans, die nicht die Möglichkeit haben, in die USA zu reisen, natürlich die Übertragung des Turniers im TV und Stream. Nachdem die Rechte dafür jahrelang in der Hand des Free-TV-Senders Eurosport gelegen hatten, übernahm 2023 zum ersten Mal der kostenpflichtige Streamingdienstleister Sportdeutschland.TV die Übertragung des Tennisturniers. In diesem Jahr wird das Angebot durch weitere Sender ergänzt.

Sie möchten wissen, wo genau man die Partien im Spielplan der US Open 2024 live mitverfolgen kann und ob das auch kostenlos geht? Wir haben alle Informationen rund um die Live-Übertragung der US Open 2024 im Fernsehen und im Stream und klären dabei auch die Frage, ob es eine Free-TV-Ausstrahlung gibt.

Übertragung der US Open 2024 im TV und Stream: Ist das Turnier im Free-TV zu sehen?

Die Übertragung der US Open 2024 liegt in erster Linie in den Händen des kostenpflichtigen Streaminganbieters Sportdeutschland.TV. Seit dem vergangenen Jahr verfügt er über die Hauptlizenz für die Ausstrahlung des Turniers und kann damit alle Spiele auf der eigenen Onlineplattform zeigen. Das Bezahlmodell von Sportdeutschland.TV unterscheidet sich von vergleichbaren Anbietern, denn statt ein Abonnement mit monatlicher Zahlung einzurichten, erwirbt man sogenannte Pässe für einzelne Sportevents. So gibt es auch einen Pass für die US Open, den man für 20 Euro kaufen kann und mit dem man die Möglichkeit erhält, alle Matches des Tennisturniers live zu verfolgen. Darüber hinaus gibt es auch die Option, für jeweils 5 Euro Pässe für die einzelnen Partien zu kaufen, sollte man nur wenige bestimmte Spiele ansehen wollen.

Dabei konnte Sportdeutschland.TV einige namhafte Tennisexperten für die Übertragung des Turniers gewinnen; darunter sind Boris Becker, der im Laufe seiner Karriere selbst sechs Grand-Slam-Siege erringen konnte, und Mischa Zverev, deutscher Tennisspieler und Bruder von Alexander Zverev.

Sportdeutschland.TV ist 2024 allerdings nicht der einzige Anbieter, der bei der Übertragung der US Open mitmischt: Auch der Bezahlsender Sky hat sich über eine Sublizenz Übertragungsrechte für einige Partien gesichert. Diese werden im Pay-TV sowie im kostenpflichtigen Livestream bei Sky Go, Sky Q und Sky WOW gezeigt. Nach Angaben des Senders werden „die besten Matches des Tages“ jeweils auf dem linearen Sender Sky Sport übertragen. Darüber hinaus werden die Spiele auf dem Center Court auch auf einem zusätzlichen Sky Sender übertragen, hauptsächlich auf Sky Sport 1. Im Stream hat man zusätzlich noch auf weitere Matches Zugriff, die nicht auf dem linearen Kanal gezeigt werden.

Damit sind allerdings alle Optionen, das Tennisturnier live zu verfolgen, kostenpflichtig. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also nicht.

US Open 2024: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Hier sind noch einmal die wichtigsten Informationen zur US Open im Überblick:

Wann : 26. August bis 8. September 2024

Wo : USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, Queens, New York

TV-Übertragung : Sky

Live-Stream : Sportdeutschland.TV, Sky

Sieger und Siegerinnen der Vorjahre bei der US Open

Auch 2024 kämpfen wieder namhafte Tennisspieler und -spielerinnen um einen Sieg bei der US Open. Bei den Damen ist zum Beispiel Vorjahressiegerin Coco Gauff mit dabei, sowie Iga Swiatek, die das Turnier 2022 gewonnen hat. Bei den Herren nehmen unter anderem Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev teil. Djokovic konnte gerade erst die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen im Paris im Herreneinzel holen. Carlos Alcaraz hat hier die Silbermedaille errungen. Tennisstar Rafael Nadal, der die US Open 2010, 2013, 2017, und 2019 gewinnen konnte, hat dagegen seine Teilnahme für die diesjährige Ausgabe des Turniers abgesagt.

Ein Sieg bei einem der Grand-Slam-Turniere stellt für viele Profispieler das Highlight ihrer Karriere dar. Folgende Spielerinnen und Spieler haben es in der vergangenen zehn Jahren geschafft, mit der Sieger-Trophäe nach Hause zu reisen:

Damen:

2023: Coco Gauff

2022: Iga Swiatek

2021: Emma Raducanu

2020: Naomi Osaka

2019: Bianca Andreescu

2018: Naomi Osaka

2017: Sloane Stephens

2016: Angelique Kerber

2015: Flavia Pennetta

2014: Serena Williams

Herren:

2023: Novak Djokovic

2022: Carlos Alcaraz

2021: Daniil Medvedev

2020: Dominic Thiem

2019: Rafael Nadal

2018: Novak Djokovic

2017: Rafael Nadal

2016: Stan Wawrinka

2015: Novak Djokovic

2014: Marin Cilic