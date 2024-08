US Open 2024: Spielplan, Termine und Teilnehmer

Die US Open sind eines der traditionsreichsten Tennisturniere der Welt und finden jedes Jahr in New York statt. Neben Australian Open, French Open und Wimbelton gehören die US Open zu den vier Grand-Slam-Turnieren beim Tennis. Das bedeutet, dass die Siege bei diesen Wettkämpfen die meisten Weltranglistenpunkte und auch das höchste Preisgeld bringen.

Nur die Weltspitze duelliert hier gegeneinander. Im vergangenen Jahr dominierte Novak Djokovic die Saison und gewann drei der vier Grand-Slam-Turniere. In diesem Jahr legte Jannik Sinner einen guten Start hin, gewann die Australian Open und gilt damit auch als einer der Top-Favoriten für die US Open 2024.

Bei den Frauen gelten vor allem zwei Damen als Favoritinnen: Iga Swiatek und Aryna Sabalenke. Aryna Sabalenka gewann in dieser Saison das erste von vier Grand Slams in Australien. Auch im vergangenen Jahr gewann sie dieses Turnier. Bei den anderen drei Grand Slams setzten sich dann jedoch andere Sportlerinnen durch. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Welche Teilnehmer sind bei der US Open 2024 dabei? Was ist der Termin und Zeitplan des Turniers? Alle Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Übrigens: Bei uns bekommen Sie auch die Infos zur Übertragung der US Open 2024 live im TV oder Stream.

Spielplan der US Open 2024: Termin und Zeitplan beim Grand-Slam-Turnier

Bei der US Open 2024 werden drei verschiedene Wettkämpfe ausgetragen. Neben dem Einzel der Damen und Herren gibt es ebenfalls ein Doppel der Damen und Herren und ein Mixed-Doppel. Traditionsgemäß sind die Einzel-Wettkämpfe jedoch die wichtigsten des Grand Slams. Das Finale der Frauen wird am Freitag, dem 7. September 2024, und das Finale der Herren am Samstag, dem 8. September 2024, ausgetragen. Hier finden Sie den Überblick über den Zeitplan in New York:

Montag, 26. August 2024: Damen und Herren Einzel, 1. Runde

Dienstag, 27. August 2024: Damen und Herren Einzel, 1. Runde

Mittwoch, 28. August 2024: Damen und Herren Einzel, 2. Runde

Mittwoch, 28. August 2024: Damen und Herren Doppel, 1. Runde

Donnerstag, 29. August 2024: Damen und Herren Einzel, 2. Runde

Donnerstag, 29. August 2024: Damen und Herren Doppel 1. Runde

Freitag, 30. August 2024: Damen und Herren Einzel, 3. Runde

Freitag, 30. August 2024: Damen und Herren Doppel, 2. Runde

Samstag, 31. August 2024: Damen und Herren Einzel, 3. Runde

Samstag, 31. August 2024: Damen und Herren Doppel, 2. Runde

Sonntag, 1. September 2024: Damen und Herren Einzel, Achtelfinale

Sonntag, 1. September 2024: Damen und Herren Doppel, 3. Runde

Montag, 2. September 2024: Damen und Herren Einzel, Achtelfinale

Montag, 2. September 2024: Damen und Herren Doppel, 3. Runde

Dienstag, 3. September 2024: Damen und Herren Einzel, Viertelfinale

Dienstag, 3. September 2024: Damen und Herren Doppel, Viertelfinale

Dienstag, 3. September 2024: Mixed, Viertelfinale

Mittwoch, 4. September 2024: Damen Doppel, Viertelfinale

Mittwoch, 4. September 2024: Damen Doppel, Halbfinale

Mittwoch, 4. September 2024: Mixed, Halbfinale

Mittwoch, 4. September 2024: Damen und Herren Einzel, Viertelfinale

Donnerstag, 5. September 2024: Mixed, Finale

Donnerstag, 5. September 2024: Herren Doppel, Halbfinale

Donnerstag, 5. September 2024: Damen Einzel Halbfinale

Freitag, 6. September 2024: Damen Doppel, Finale

Freitag, 6. September 2024: Herren Einzel, Halbfinale

Samstag, 7. September 2024: Herren Doppel, Finale

Samstag, 7. September 2024: Frauen Einzel, Finale

Sonntag, 8. September 2024: Herren Einzel, Finale

US Open 2024: Teilnehmer beim Grand Slam Turnier

Bei den Grand-Slam-Turnieren im Tennis kommen die besten Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt zusammen und liefern sich Matches auf höchstem Niveau. Bei den Männern zählen aktuell Jannik Sinner, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz zur Spitze der Weltrangliste. Jannik Sinner gewann in dieser Saison bereits seinen ersten Grand-Slam-Titel und möchte sicher an den Erfolg der Australian Open anknüpfen. Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff führen momentan die Weltrangliste bei den Frauen an. Den ersten großen Titel der Saison holte sich Aryna Sabalenka in Australien.

Teilnehmerliste der Herren beim US Open 2024 (gelistet nach ihrem Ranking):

Jannik Sinner Novak Djokovic Carlos Alcaraz Alexander Zverev Daniel Medvedev Andrey Rublev Hubert Hurkacz Casper Ruud Grigor Dimitrov Alex de Minaur Stefanos Tsitsipas Taylor Fritz Ben Shelton Tommy Paul Holger Rune Sebastian Korda Ugo Humbert Lorenzo Musetti Felix Auger-Aliassime Frances Tiafoe Sebastian Baez Alejandro Tabilo Karen Khachanov Arthur Fils Jack Draper Nicolas Jarry Alexander Bublik Alexei Popyrin Francisco Cerundolo Matteo Arnaldi Flavio Cobolli Jiri Lehecka

Teilnehmerliste der Damen beim US Open 2024 (gelistet nach ihrem Ranking):

Iga Swiatek Aryna Sabalenka Coco Gauff Elena Rybakina Jasmine Paolini Jessica Pegula Qinwen Zheng Barbora Krejcikova Maria Sakkari Jelena Ostapenko Danielle Collins Daria Kasatkina Emma Navarro Madison Keys Anna Kalinskaya Liudmilla Samsonova Ons Jabeur Diana Shnaider Marta Kostyuk Victoria Azarenka Mirra Andreeva Beatriz Haddas Maia Leylah Fernandez Donna Vekic Anastasia Pavlyuchenkova Paula Badosa Elina Svitolina Caroline Gracia Ekaterina Alexandrova Yulia Putintseva Katie Boulter Dayana Yastremska

